افتتاح معرض لوحة ترسم فرحة تضامناً مع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سوسن مكحل
مندوبا عن رئيس الوزراء، افتتح وزير الثقافة الدكتور مصطفى الرواشدة مساء الاثنين، معرض الفن التشكيلي "لوحة ترسم فرحة"، في جاليري رأس العين التابع لأمانة عمان الكبرى.
ويأتي هذا المعرض الذي نظمته وزارة الثقافة وإدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون ويستمر لمدة أسبوع، في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتحديداً أطفال غزة، حيث سيتم تخصيص كامل ريع مبيعات اللوحات لدعمهم.
وأكد وزير الثقافة في تصريح صحفي أن هذا الحدث يأتي انسجاماً مع المواقف الأردنية الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تجسدت في توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني. وأضاف الرواشدة أن الأردن لن يدخر جهداً في دعم الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الإسرائيلي عليه.
وفي حديثه لصحيفة "الغد"، شدد الوزير على الدور الهام للفن في إيصال رسائل إنسانية، مؤكداً أن الفن التشكيلي وكل الفنون تحمل في طياتها رسالة جمالية وإنسانية تنحاز للخير والحرية.
وأشار الرواشدة إلى أن معرض "لوحة ترسم فرحة" يعكس التزام الأردن بدعم الشعب الفلسطيني، ويأتي في إطار أنشطة مهرجان جرش التي تسعى دائماً إلى خدمة القضايا الإنسانية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي في حديثه لصحيفة الغد، أن مهرجان جرش العام الحالي مستمر في التضامن ودعم القضية الفلسطينية وأهل غزة.
وتابع سماوي، أن الفن قادر على أن يكون أداة قوية للتغيير الإيجابي. داعيا الجميع إلى المشاركة في هذا الحدث الإنساني الفني، والمساهمة في رسم البسمة على وجوه أطفال غزة من خلال شراء اللوحات والأعمال التي يذهب ريعها لأهل غزة.
وحضر حفل الافتتاح أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة المهندس ماهر نفش، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي، وسفراء عدد من الدول من بينهم سفارة ماليزيا، بالإضافة إلى فنانين تشكيليين من الأردن والعالم العربي.
وضم المعرض 39 لوحة فنية لفنانين تشكيليين أردنيين وعرب، تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني، وتدعو إلى التضامن معه. وقد استخدم الفنانون تقنيات فنية مختلفة، مثل الواقعية والتعبيرية والتجريدية، لابتكار أعمال فنية تحمل في طياتها رسائل قوية ومؤثرة عن تاريخ القضية الفلسطينية.
يذكر أن معرض "لوحة ترسم فرحة" يستمر لمدة أسبوع، ويتضمن أيضاً مجموعة من المشغولات اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى إصدارات رواية "موجوعة" للأسيرة المحررة إسراء الجعابيض.
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