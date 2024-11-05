افتتاح معرض لوحة ترسم فرحة تضامناً مع غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) سوسن مكحل

مندوبا عن رئيس الوزراء، افتتح الثقافة الدكتور مصطفى الرواشدة مساء الاثنين، الفن التشكيلي "لوحة ترسم فرحة"، في جاليري رأس العين التابع لأمانة عمان الكبرى.

ويأتي هذا المعرض الذي نظمته وزارة الثقافة وإدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون ويستمر لمدة أسبوع، في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتحديداً أطفال غزة، حيث سيتم تخصيص كامل ريع مبيعات اللوحات لدعمهم.









وأكد وزير الثقافة في تصريح صحفي أن هذا الحدث يأتي انسجاماً مع المواقف الأردنية الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تجسدت في توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني. وأضاف الرواشدة أن الأردن لن يدخر جهداً في دعم الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الإسرائيلي عليه.



وفي حديثه لصحيفة "الغد"، شدد الوزير على الدور الهام للفن في إيصال رسائل إنسانية، مؤكداً أن الفن التشكيلي وكل الفنون تحمل في طياتها رسالة جمالية وإنسانية تنحاز للخير والحرية.









وأشار الرواشدة إلى أن معرض "لوحة ترسم فرحة" يعكس التزام الأردن بدعم الشعب الفلسطيني، ويأتي في إطار أنشطة مهرجان جرش التي تسعى دائماً إلى خدمة القضايا الإنسانية.



من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي في حديثه لصحيفة الغد، أن مهرجان جرش العام الحالي مستمر في التضامن ودعم القضية الفلسطينية وأهل غزة.



وتابع سماوي، أن الفن قادر على أن يكون أداة قوية للتغيير الإيجابي. داعيا الجميع إلى المشاركة في هذا الحدث الإنساني الفني، والمساهمة في رسم البسمة على وجوه أطفال غزة من خلال شراء اللوحات والأعمال التي يذهب ريعها لأهل غزة.













وحضر حفل الافتتاح أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة المهندس ماهر نفش، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي، وسفراء عدد من الدول من بينهم سفارة ماليزيا، بالإضافة إلى فنانين تشكيليين من الأردن والعالم العربي.



وضم المعرض 39 لوحة فنية لفنانين تشكيليين أردنيين وعرب، تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني، وتدعو إلى التضامن معه. وقد استخدم الفنانون تقنيات فنية مختلفة، مثل الواقعية والتعبيرية والتجريدية، لابتكار أعمال فنية تحمل في طياتها رسائل قوية ومؤثرة عن تاريخ القضية الفلسطينية.











يذكر أن معرض "لوحة ترسم فرحة" يستمر لمدة أسبوع، ويتضمن أيضاً مجموعة من المشغولات اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى إصدارات رواية "موجوعة" للأسيرة المحررة إسراء الجعابيض.