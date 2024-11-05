القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة

أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية الاثنين، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون)، وفقا لمصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.



وقال المصدر العسكري، إنّ "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولة المسيرة داخل الأراضي الأردنية.



وأضاف أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وبين أن هذه العملية تأتي في إطار التعامل مع عمليات التهريب التي تستغل وسائل التكنولوجيا الحديثة، مثل الطائرات المسيّرة، لتوظيفها في نقل المواد المخدرة.



وأكّد أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير كافة الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار الأردن.













