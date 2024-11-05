التعليم العالي: سنخصص منحا وقروضا لطلبة الألوية الأربعة المستحدثة أخيرا

أكد المستشار الإعلامي لوزير العالي والبحث العلمي/ الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب أن مديرية البعثات في الوزارة ستُخصص منحاً وقروضاً للطلبة خريجي الثانوية العامة في الألوية الأربعة الجديدة التي تم استحداثها أخيرا بموجب قرار مجلس الوزراء، وهي لواء غرب اربد في محافظة اربد، ولواء مؤاب في محافظة الكرك، ولواء بلعما في محافظة المفرق، ولواء المعراض في محافظة جرش.



وقال الخطيب في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن (المادة "أ") من الملحق رقم "1" من نظام صندوق دعم الطالب في الرسمية لسنة 2024 الصادر بمقتضى الفقرة (ل) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة (2018) تنص على "توزع المنح الجزئية أو القروض حسب الألوية المحددة في نظام التقسيمات الإدارية النافذ ويتم إضافة لواء اعتباري للطلبة الحاصلين على ما يعادل شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية من داخل أو من خارج المملكة".



وبموجب نظام صندوق دعم الطالب الجامعي للعام 2024 فسيتم تخصيص 200 منحة جزئية لطلبة مرحلة البكالوريوس، و150 منحة جزئية لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في التخصصات المهنية والتطبيقية، و350 قرضاً، إضافةً إلى 6 منح كاملة للطلبة أوائل الثانوية العامة لكل لواء من هذه الألوية الأربعة قياساً بباقي ألوية المملكة.



وأشار الخطيب إلى أن وزارة التعليم العالي، خاطبت وزارة التربية والتعليم مطالبةً بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار تثبيت الألوية الأربعة الجديدة المستحدثة بموجب نظام معدل لنظام التقسيمات الإدارية لسنة 2024 على كشوفات علامات الثانوية العامة اعتباراً من الدورة التكميلية القادمة 2024-2025، كما طالبت وزارة التعليم العالي أيضاً بضرورة حصر أسماء وأعداد المدارس الموجودة في الألوية الجديدة وتزويدها بأسماء الطلبة وأرقامهم الوطنية الذين درسوا في العام الدراسي السابق 2023-2024 في هذه المدارس تمهيداً لقيام وزارة التعليم العالي بتنفيذ ترشيحات صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2024-2025. (بترا)