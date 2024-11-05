التعليم العالي: سنخصص منحا وقروضا لطلبة الألوية الأربعة المستحدثة أخيرا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب أن مديرية البعثات في الوزارة ستُخصص منحاً وقروضاً للطلبة خريجي مدارس الثانوية العامة في الألوية الأربعة الجديدة التي تم استحداثها أخيرا بموجب قرار مجلس الوزراء، وهي لواء غرب اربد في محافظة اربد، ولواء مؤاب في محافظة الكرك، ولواء بلعما في محافظة المفرق، ولواء المعراض في محافظة جرش.
وقال الخطيب في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن (المادة "أ") من الملحق رقم "1" من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2024 الصادر بمقتضى الفقرة (ل) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة (2018) تنص على "توزع المنح الجزئية أو القروض حسب الألوية المحددة في نظام التقسيمات الإدارية النافذ ويتم إضافة لواء اعتباري للطلبة الحاصلين على ما يعادل شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية من داخل أو من خارج المملكة".
وبموجب نظام صندوق دعم الطالب الجامعي للعام 2024 فسيتم تخصيص 200 منحة جزئية لطلبة مرحلة البكالوريوس، و150 منحة جزئية لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في التخصصات المهنية والتطبيقية، و350 قرضاً، إضافةً إلى 6 منح كاملة للطلبة أوائل الثانوية العامة لكل لواء من هذه الألوية الأربعة قياساً بباقي ألوية المملكة.
وأشار الخطيب إلى أن وزارة التعليم العالي، خاطبت وزارة التربية والتعليم مطالبةً بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار تثبيت الألوية الأربعة الجديدة المستحدثة بموجب نظام معدل لنظام التقسيمات الإدارية لسنة 2024 على كشوفات علامات الثانوية العامة اعتباراً من الدورة التكميلية القادمة 2024-2025، كما طالبت وزارة التعليم العالي أيضاً بضرورة حصر أسماء وأعداد المدارس الموجودة في الألوية الجديدة وتزويدها بأسماء الطلبة وأرقامهم الوطنية الذين درسوا في العام الدراسي السابق 2023-2024 في هذه المدارس تمهيداً لقيام وزارة التعليم العالي بتنفيذ ترشيحات صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2024-2025. (بترا)
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