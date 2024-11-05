أهم إنجازات وزارة التعليم العالي لشهر تشرين أول

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أهم إنجازات الوزارة في شهر تشرين أول لعام 2024.

وتاليا أهم الإنجازات:



إقامة حفل تحت رعاية ووزير العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة لتكريم الطلبة الوافدين غير الأردنيين الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن للدورة الثالثة 2023-2024 تحت عنوان انتم سفراء الأردن بحضور رؤساء والملحقين والمستشارين الثقافيين العرب.



إنتهاء عملية القبول الموحد للطلبة الوافدين (غير الأردنيين) في الجامعات الرسمية للفصل الجامعي الأول 2024-2025، حيث بلغ عدد الطلبة (الوافدين) غير الأردنيين الذين تقدموا بطلبات للالتحاق ببرامج وتخصصات الجامعات الرسمية بداية العام الجامعي الحالي 2024-2025 وسددوا رسم تقديم الطلب (3814) طالباً وطالبة، في حين تم ترشيح (3673) طالباً وطالبة للقبول في ا الجامعات العشرة من (122) دولة حول العالم.



بإجمالي 2 مليون ومائتي ألف . دينار أردني إنهاء المرحلة الثالثة من صرف المستحقات والرديات المالية للطلبة المرشحين للحصول على المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024.



الحصول على (46) مقعد جديد للمنح الخارجية لابتعاث الطلبة الأردنيين لدراسة تخصص الطب البشري موزعة ما بين (26) مقعداً في رومانيا، و(20) مقعدا في المغرب، والإعلان عنها وقبول الطلبة تنافسياً فيها حسب معدل الثانوية العامة واللواء



بلغ عدد الشهادات غير الأردنية التي تم معادلتها في مختلف البرامج والدرجات والتخصصات (678) شهادة، كما بلغ عدد الوثائق التي تم تصديقها (40100).





