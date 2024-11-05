أهم إنجازات وزارة التعليم العالي لشهر تشرين أول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي عن أهم إنجازات الوزارة في شهر تشرين أول لعام 2024.
وتاليا أهم الإنجازات:
إقامة حفل تحت
رعاية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة لتكريم الطلبة الوافدين
غير الأردنيين الأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن للدورة الثالثة
2023-2024 تحت عنوان انتم سفراء الأردن بحضور رؤساء الجامعات والملحقين والمستشارين
الثقافيين العرب.
إنتهاء عملية
القبول الموحد للطلبة الوافدين (غير الأردنيين) في الجامعات الرسمية للفصل الجامعي
الأول 2024-2025، حيث بلغ عدد الطلبة (الوافدين) غير الأردنيين الذين تقدموا
بطلبات للالتحاق ببرامج وتخصصات الجامعات الرسمية بداية العام الجامعي الحالي
2024-2025 وسددوا رسم تقديم الطلب (3814) طالباً وطالبة، في حين تم ترشيح (3673)
طالباً وطالبة للقبول في ا الجامعات العشرة من (122) دولة حول العالم.
بإجمالي 2 مليون ومائتي ألف . دينار أردني إنهاء المرحلة الثالثة من صرف المستحقات والرديات
المالية للطلبة المرشحين للحصول على المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي
2023-2024.
الحصول على (46)
مقعد جديد للمنح الخارجية لابتعاث الطلبة الأردنيين لدراسة تخصص الطب البشري موزعة
ما بين (26) مقعداً في رومانيا، و(20) مقعدا في المغرب، والإعلان عنها وقبول
الطلبة تنافسياً فيها حسب معدل الثانوية العامة واللواء
بلغ عدد الشهادات
غير الأردنية التي تم معادلتها في مختلف البرامج والدرجات والتخصصات (678) شهادة،
كما بلغ عدد الوثائق التي تم تصديقها (40100).
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