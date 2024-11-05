أمين عام سلطة وادي الأردن يتفقد مشاريع مائية في الأغوار الشمالية والوسطى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قام أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، يوم الاثنين 4/ 11 / 2024، بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل في عدد من المشاريع المائية في منطقتي الأغوار الشمالية والوسطى.
وشملت الجولة متابعة مشروع إعادة تأهيل ري مناطق داميا وشعشاعة ومستودع الكرامة، حيث يتضمن المشروع تركيب شبكة ري متقدمة من أنابيب البولي إيثيلين (HDPE) بأقطار تتراوح بين 560 و500 ملم للخط الرئيسي، وشبكة بأقطار أصغر تتراوح من 315 إلى 125 ملم تمتد لأكثر من 30,000 متر طولي، تغذي 230 وحدة زراعية. وقد بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع 32%.
كما اطلع المهندس الحيصة على سير العمل في مشروع إنشاء خط ربط جديد من الخط الناقل ZC1 إلى حوض (22) في الغور الأوسط، الذي يتم فيه استخدام أنابيب دكتايل بقطر 700 ملم لتغذية الحوض بديلاً عن الأنبوب الحالي (ZCIII). يتضمن المشروع أيضًا استبدال جزء من خط الأنابيب القديم بأنابيب (HDPE) بقطر 315 ملم، مع وصول نسبة الإنجاز إلى 80% وذلك لتعزيز التزويد المائي في فترة صيف عام 2025.
في منطقة تلال الذهب، تابع الحيصة تقدم العمل في مشروع إعادة تأهيل شبكات الري، الذي يشمل تطوير القاذف الحالي وتركيب شبك معدني جديد وفلاتر (درم سكرين)، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز غرفة كهرباء جديدة وأعمال تأهيل غرفة المشغل والموقع العام. وقد بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع 30%.
وأكد المهندس الحيصة أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود السلطة لتعزيز كفاءة شبكات الري وتحديث البنية التحتية للمشاريع المائية بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية، وتقليل الفاقد المائي، ودعم القطاع الزراعي لتحقيق استدامة مائية متكاملة.
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