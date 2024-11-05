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أمين عام سلطة وادي الأردن يتفقد مشاريع مائية في الأغوار الشمالية والوسطى

11/5/2024 4:34:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قام أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، يوم الاثنين 4/ 11 / 2024، بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل في عدد من المشاريع المائية في منطقتي الأغوار الشمالية والوسطى.

وشملت الجولة متابعة مشروع إعادة تأهيل ري مناطق داميا وشعشاعة ومستودع الكرامة، حيث يتضمن المشروع تركيب شبكة ري متقدمة من أنابيب البولي إيثيلين (HDPE) بأقطار تتراوح بين 560 و500 ملم للخط الرئيسي، وشبكة بأقطار أصغر تتراوح من 315 إلى 125 ملم تمتد لأكثر من 30,000 متر طولي، تغذي 230 وحدة زراعية. وقد بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع 32%.

كما اطلع المهندس الحيصة على سير العمل في مشروع إنشاء خط ربط جديد من الخط الناقل ZC1 إلى حوض (22) في الغور الأوسط، الذي يتم فيه استخدام أنابيب دكتايل بقطر 700 ملم لتغذية الحوض بديلاً عن الأنبوب الحالي (ZCIII). يتضمن المشروع أيضًا استبدال جزء من خط الأنابيب القديم بأنابيب (HDPE) بقطر 315 ملم، مع وصول نسبة الإنجاز إلى 80% وذلك لتعزيز التزويد المائي في فترة صيف عام 2025.

في منطقة تلال الذهب، تابع الحيصة تقدم العمل في مشروع إعادة تأهيل شبكات الري، الذي يشمل تطوير القاذف الحالي وتركيب شبك معدني جديد وفلاتر (درم سكرين)، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز غرفة كهرباء جديدة وأعمال تأهيل غرفة المشغل والموقع العام. وقد بلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع 30%.

وأكد المهندس الحيصة أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود السلطة لتعزيز كفاءة شبكات الري وتحديث البنية التحتية للمشاريع المائية بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية، وتقليل الفاقد المائي، ودعم القطاع الزراعي لتحقيق استدامة مائية متكاملة.

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