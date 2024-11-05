واشنطن تعرب عن قلقها البالغ من تزايد عنف المستوطنين بالضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت الولايات المتحدة إسرائيل، يوم أمس الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة العنف الذي يرتكبه مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن قلقها بعد إحراق نحو 20 سيارة في البيرة قرب رام الله بحسب واشنطن تايمز.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء هذه التقارير وغيرها التي تفيد بتزايد عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".
وتحدث ميلر أيضا عن هجمات مستوطنين في الضفة الغربية على منازل وقتل مواشي الفلسطينيين وعرقلة قطف الزيتون.
وقال "من الضروري أن تقوم حكومة إسرائيل بردع عنف المستوطنين المتطرفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كل المجتمعات من الأذى بما يتوافق مع التزاماتها الدولية".
وأضاف "يشمل ذلك التدخل ومنع هذا العنف ووضع حد له، كما يجب على السلطات المعنية بذل كل ما في وسعها لتهدئة التوترات ومحاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف ضد المدنيين على قدم المساواة، بغض النظر عن خلفية مرتكب الجريمة أو الضحية".-(بترا)
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