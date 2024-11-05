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واشنطن تعرب عن قلقها البالغ من تزايد عنف المستوطنين بالضفة الغربية

11/5/2024 4:34:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دعت الولايات المتحدة إسرائيل، يوم أمس الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة العنف الذي يرتكبه مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن قلقها بعد إحراق نحو 20 سيارة في البيرة قرب رام الله بحسب واشنطن تايمز.


وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء هذه التقارير وغيرها التي تفيد بتزايد عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".


وتحدث ميلر أيضا عن هجمات مستوطنين في الضفة الغربية على منازل وقتل مواشي الفلسطينيين وعرقلة قطف الزيتون.


وقال "من الضروري أن تقوم حكومة إسرائيل بردع عنف المستوطنين المتطرفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كل المجتمعات من الأذى بما يتوافق مع التزاماتها الدولية".


وأضاف "يشمل ذلك التدخل ومنع هذا العنف ووضع حد له، كما يجب على السلطات المعنية بذل كل ما في وسعها لتهدئة التوترات ومحاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف ضد المدنيين على قدم المساواة، بغض النظر عن خلفية مرتكب الجريمة أو الضحية".-(بترا)


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