إسرائيل مسحت 29 بلدة لبنانية من الخريطة

واصلت إسرائيل مسح قرى لبنانية حدودية من الخريطة، بتفخيخها وتفجيرها، في حين تشير التقديرات الأولية للخسائر الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى ما يقارب الـ20 مليار دولار أميركي.



ويقول الباحث في ((الشركة الدولية للمعلومات)) محمد شمس الدين لـ((الشرق الأوسط))، إن ((نحو 29 قرية ومدينة تمتد على طول 120 كيلومتراً من الناقورة غرباً إلى شبعا شرقاً، دُمّرت معظمها بشكل كلي))، مضيفاً أن ((عدد الوحدات السكنية المدمّرة هناك يبلغ نحو 25 ألف وحدة)).



من جانبه، يشير الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني، لـ((الشرق الأوسط))، إلى أن ((تفجير القرى والمنازل الأمامية يدخل في إطار استراتيجية إسرائيل لبناء منطقة عازلة بعمق 3 كلم على امتداد الحدود اللبنانية – الإسرائيلية)).



وفي سوريا، أفيد عن مقتل عنصرين من ((حزب الله)) اللبناني وإصابة 5 بجروح خطيرة، نتيجة ضربات إسرائيلية على مزارع في بلدة نجها بريف دمشق جنوب منطقة السيدة زينب.



ووفقاً لـ((المرصد السوري لحقوق الإنسان))، فإن المزارع المستهدَفة، كانت تُستخدم سابقاً من قبل ((الحرس الثوري)) الإيراني و((حزب الله)).-(وكالات)