دونالد ترامب وكامالا هاريس والانتخابات الرئاسية 2024

ممدوح سليمان العامري

يعتبر نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية أحد أكثر الأنظمة الانتخابية تفرداً وتعقيداً في العالم، حيث يعتمد النظام على مبدأ المجمع الانتخابي (Electoral College) بدلاً من التصويت الشعبي المباشر، مما يعني أن الرئيس يتم اختياره من قبل مجموعة من الناخبين يُعرفون بالناخبين الرئاسيين.



يصوت الناخبون اليوم الثلاثاء 5 تشرين ثاني، حيث يقوم المواطنون الأمريكيون بالإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس ونائبه، ويتمتع نظام الانتخابات الرئاسية الأمريكية بخصوصية المجمع الانتخابي، فلكل ولاية عدد محدد من الناخبين الرئاسيين يساوي مجموع عدد أعضاء الكونغرس (مجلس النواب + مجلس الشيوخ) الذين يمثلون الولاية، ويُخصص المجمع الانتخابي 538 صوتاً يتم توزيعها بين الولايات بناءً على عدد السكان.



يقوم الناخبون الرئاسيون بالاجتماع في عواصم ولاياتهم في كانون أول للإدلاء بأصواتهم بناءً على نتائج التصويت الشعبي في ولاياتهم، ويكون الفائز بالرئاسة هو المرشح الذي يحصل على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي (270 صوتاً على الأقل).



في انتخابات 2024، نجد أن توجهات مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ومرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس تمثل نهجًا سياسيًا متباينًا يعكس اختلافات جوهرية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهنا أود أن ألقي الضوء على أبرز هذه الاختلافات في قضايا الهجرة، والسياسة الخارجية، والحقوق الاجتماعية، والاقتصاد، والمناخ، والرعاية الصحية، وحقوق امتلاك السلاح.



فيما يتعلق بالهجرة يسعى دونالد ترامب لفرض سياسات هجرة صارمة، يدافع فيها عن الأمن الحدودي وتقليص الهجرة غير القانونية، إذ يرى أن هذه الإجراءات تقلل من معدل الجرائم وتوفر فرص العمل للأمريكيين، في المقابل، تعتقد كامالا هاريس أن إصلاح نظام الهجرة يجب أن يشمل تسهيل حصول المهاجرين المؤهلين على الإقامة والجنسية، خصوصاً "الذين يعيشون الحلم الأمريكي" والذين قدموا إلى الولايات المتحدة في سن صغيرة، معتبرةً الهجرة عنصرًا يثري المجتمع الأمريكي ويدعم الاقتصاد.



وفي السياسة الخارجية، يطرح ترامب رؤية تبتعد عن التدخلات الخارجية، ويعبر عن رغبته في إنهاء الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، معتبرًا أن الحل يكمن في المفاوضات لتفادي تأجيج التوترات مع روسيا، وعلى النقيض من ذلك، تؤكد هاريس على ضرورة مواصلة الدعم لأوكرانيا في مواجهة التهديد الروسي، مشددة على أن هذا الالتزام يحمي الديمقراطيات الصاعدة ويعزز موقع الولايات المتحدة كمدافع عن الحرية.



وفي مجال الحقوق الاجتماعية والاجهاض يعارض ترامب التدخل الفيدرالي في هذه القضايا، ويدعم إعطاء الولايات حرية اتخاذ قراراتها، في حين أن هاريس تتبنى موقفًا يعزز حقوق المرأة في الاختيار، وتدعو لإعادة حماية هذا الحق بشكل فيدرالي، معتبرةً أن وضعه تحت سيطرة الولايات يهدد حرية النساء ويعكس تراجعًا عن مكتسبات حقوق الإنسان.



أما فيما يتعلق بالاقتصاد والضرائب فيركز ترامب على تخفيض الضرائب على الشركات ورجال الأعمال والأثرياء، مؤكدًا أن هذه السياسات ستساهم في إنعاش الاقتصاد وتوليد فرص عمل جديدة. على العكس، بينما تسعى هاريس لرفع الضرائب على رجال الأعمال والأثرياء والشركات الكبرى، وترى أن هذه الأموال يجب أن تُستخدم في دعم البرامج الاجتماعية كالتعليم والرعاية الصحية لتحقيق توزيعٍ عادلٍ للثروة وتحقيق دعم أكبر للطبقة المتوسطة.



تؤكد سياسات ترامب الاقتصادية على دعم الصناعات المحلية ورفع القيود البيئية التي يعتبرها باهظة، وتدعم استخدام الوقود الأحفوري بهدف تعزيز استقلالية الاقتصاد الأمريكي، فيما تعتقد هاريس أن تحول الاقتصاد إلى الطاقة النظيفة والاستثمار في الاستدامة المناخية يوفر فرص عمل جديدة، ويدعم الاقتصاد على المدى الطويل في مواجهة التحديات البيئية.



وفي المجال الصحي والاجتماعي يفضل ترامب تقليل دور الحكومة في تقديم الرعاية الصحية ويدعو إلى تشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، بينما هاريس تتبنى توسيع نطاق الرعاية الصحية، خاصةً للأسر ذات الدخل المحدود، وتؤيد برامج دعم اجتماعية شاملة، معتبرةً أن الوصول إلى الرعاية الصحية حق أساسي يجب أن يتمتع به الجميع.



ويرى ترامب أن حرية حيازة الأسلحة من الحقوق الأساسية للأمريكيين، ويرفض تقييدها بقوانين صارمة، وعلى النقيض تسعى هاريس للتشديد في قوانين امتلاك الأسلحة، خاصةً الأسلحة الهجومية، مشيرةً إلى أن هذه السياسات تساعد في مكافحة العنف المسلح الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الأمريكية.



الفروقات بين ترامب وهاريس تعتبر امتداد للتيارات الفكرية داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يسعى الجمهوريون لتقليل دور الدولة في إدارة الاقتصاد والصحة والحقوق الفردية، بينما يدعو الديمقراطيون إلى توسيع سياسات العدالة الاجتماعية والاستثمار في الاستدامة، وهذه الانتخابات ليست مجرد اختيار رئيس جديد، بل هي انعكاس لرؤية الشعب الأمريكي حول مستقبل البلاد وأولوياتها الأساسية، مما يجعلها محطة مهمة في التاريخ السياسي للولايات المتحدة.