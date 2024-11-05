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مذكرة تفاهم بين الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه وجمعيات المزارعين الفلسطينيين

11/5/2024 4:34:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه واتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين اتفاقية تفاهم امس لتعزيز وتبادل الخبرات الزراعية بين الدولتين .
كما تهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الجمعية م.مازن حمارنة ورئيس اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين رأفت خندقجي في مقر الجمعية الى انشاء الائتلاف الزراعي المتعدد الاغراض والذي سيضم المؤسسات العاملة بالقطاع البستاني اضافة الى المزارعين في فلسطين والاردن.

هذا وتم توقيع الاتفاقية بحضور وفدا من دولة فلسطين الشقيقة واعضاء من مجلس ادارة الجمعية ومدير عام الشركة الاردنية الفلسطينة عبد الحليم الدوجان ورئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام وممثل شركة بيت التصدير هيثم الفاعور،كما حضر اللقاء من الجانب الفلسطيني مجموعة من المؤسسات الزراعية وممثلين من مؤسسة اوكسفام اضافة الى بعض المزارعين

يشار إلى انه تعتبر هذه الزيارة الثانية لاتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين الى الجمعية ضمن سلسلة زيارات ستتم في المستقبل لتحقيق الاهداف المشتركة بين الطرفين في تطوير وخدمة للقطاع الزراعي.

MENAFN05112024000072011014ID1108851733

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