مذكرة تفاهم بين الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه وجمعيات المزارعين الفلسطينيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقعت الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه واتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين اتفاقية تفاهم امس لتعزيز وتبادل الخبرات الزراعية بين الدولتين .
كما تهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الجمعية م.مازن حمارنة ورئيس اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين رأفت خندقجي في مقر الجمعية الى انشاء الائتلاف الزراعي المتعدد الاغراض والذي سيضم المؤسسات العاملة بالقطاع البستاني اضافة الى المزارعين في فلسطين والاردن.
هذا وتم توقيع الاتفاقية بحضور وفدا من دولة فلسطين الشقيقة واعضاء من مجلس ادارة الجمعية ومدير عام الشركة الاردنية الفلسطينة عبد الحليم الدوجان ورئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام وممثل شركة بيت التصدير هيثم الفاعور،كما حضر اللقاء من الجانب الفلسطيني مجموعة من المؤسسات الزراعية وممثلين من مؤسسة اوكسفام اضافة الى بعض المزارعين
يشار إلى انه تعتبر هذه الزيارة الثانية لاتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين الى الجمعية ضمن سلسلة زيارات ستتم في المستقبل لتحقيق الاهداف المشتركة بين الطرفين في تطوير وخدمة للقطاع الزراعي.
MENAFN05112024000072011014ID1108851733
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.