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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

11/5/2024 4:34:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة بحراسة شرطة الاحتلال ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط منع المصلين من دخول الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة،لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين. (بترا )

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