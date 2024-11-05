كيف يجني ماسك ثمار رهانه في الانتخابات الأميركية؟

استعمار كوكب المريخ قد يبدو حلماً بعيد المنال، لكن هناك استعماراً آخر يسعى إليه إيلون ماسك أكثر قرباً وتأثيراً، ألا وهو البيت الأبيض. يراهن ماسك، بصفته أغنى رجل في العالم ومدير عدة شركات عملاقة، بكل ما لديه لإعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترمب، مدخلاً المال وموارد شركاته لدعم هذه الحملة.

هذه العلاقة الخاصة بين ماسك وترمب، التي قد تؤثر بشكل عميق على السياسة الداخلية والأمن القومي للولايات المتحدة، تحمل بين طياتها مخاطر وتحديات تتجاوز حدود المصالح الفردية، إلى ما قد يؤثر بشكل فعلي على تركيبة المجتمع الأميركي.



ما الذي يسعى إليه ماسك؟

لطالما كانت حدود السياسة والأعمال قابلة للتلاعب في أميركا، لكن دخول ماسك بهذا الشكل الفعّال في الشأن السياسي الأميركي، وتوجيه دعمه نحو ترمب، قد يثير تضارب مصالح غير مسبوق. فالاستثمار المالي واللوجستي في ترمب ليس مجرد دعم عابر، بل هو محاولة للنفوذ السياسي والوصول إلى قلب صنع القرار. يعتقد البعض أن ماسك، بتأثيره الكبير، قد يكون طامحاً ليكون جزءاً من الإدارة، أو حتى مؤثراً على سياسات تشمل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وبرامج كبرى أخرى. فما هدفه من هذه العلاقة الوثيقة بترمب، وما الذي قد يجنيه من هذا الاستثمار السياسي؟



إيلون ماسك: مسيرة مليئة بالإنجازات والنفوذ

يعتبر ماسك من الرواد في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بدءاً من "تسلا" التي أعادت تعريف صناعة السيارات، مروراً بـ"سبيس إكس" التي منحت الولايات المتحدة القدرة على استعادة مكانتها في قطاع الفضاء، وصولاً إلى "ستارلينك"، الشبكة العالمية للإنترنت عبر الأقمار الصناعي، وفقا لموقع بلومبرغ.

كما يُعتبر مالك منصة "إكس" (تويتر سابقاً) التي تُعد نافذة عامة للتأثير على الرأي العام وتوجيهه. إلا أن هذا التأثير الواسع ترافقه سمات ماسك الشخصية المثيرة للجدل، بدءاً من ولعه بنظريات المؤامرة إلى اتخاذ قرارات متقلبة.



"إكس" و"تسلا" و"ستارلينك": أدوات سياسية بيد ماسك

أضحى "إكس" منصة لترويج محتوى اليمين المتطرف ونشر الأخبار الزائفة، الأمر الذي يعزز حظوظ الجمهوريين وخاصةً ترمب في الوصول للسلطة.

كما أن ارتباط "تسلا" بالقانون الفيدرالي من خلال تخفيضات الضرائب والدعم الحكومي الذي كان له دور كبير في تعزيز صناعة السيارات الكهربائية يجعلها مستفيدة بشكل غير مباشر من علاقة ماسك بترمب.

وعلى الجانب الآخر، تُعد "ستارلينك" مورداً مهماً للحكومة الأميركية، حيث أصبحت وسيلة رئيسية لتوفير الإنترنت في مناطق الكوارث والأزمات، وهو ما جعل الحكومة الأميركية تعتمد بشكل متزايد على خدماتها.

اعتمدت "تسلا" على الحكومة في ما يخص الدعم في نشاط السيارات الكهربائية، لكن سيارات الأجرة ذاتية القيادة مسألة مختلفة، حيث تفضل الشركة أن تبتعد الحكومة عن هذا النشاط.



تضمن نهج "تسلا" في مجال السيارات ذاتية القيادة زيادة مبيعات تقنيات مساعدة السائق المتطورة، على فرضية أن تلك التكنولوجيا ستصل إلى مستوى من التطور يمكّن المركبات في النهاية من قيادة نفسها. فالسائقون في الأساس يختبرون هذه الأنظمة على الطرق العامة، ويجمعون بيانات على امتداد ملايين الكيلومترات لتدريب برنامج "تسلا" للقيادة الذاتية، رغم كل المخاطر التي ينطوي عليها ذلك، بالأخص نظراً للتوقعات غير الحقيقية التي تشير إليها أسماء المنتجات، مثل "أوتو بايلوت" التي تعني "القائد الآلي"، و"فول سيلف درايفينغ" التي تعني "القيادة الذاتية بالكامل".



منذ ذلك الحين، حدد ماسك وفوّت مواعيد نهائية لإطلاق سيارات "تسلا" ذاتية القيادة، وما تزال الشركة تحتاج لوقت أطول بكثير. رغم ذلك، أفضت سلسلة من الحوادث المرتبطة بالسيارات التي تعمل بهذه الأنظمة، تسبب بعضها في وفيات، إلى رفع دعاوى قضائية، وتكثيف تدقيق هيئات فيدرالية في الآونة الأخيرة، مثل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.



مجرد العلاقة الوثيقة بين ماسك وأي إدارة يرأسها ترمب في المستقبل قد يمثل سبباً لتردد الهيئات الفيدرالية في إزعاج حليف للرئيس لديه القدرة على التأثير في الميزانيات والتعيينات. كما يمكن لماسك بالتأكيد الاستفادة من فرصة حكومية بعينها، تتمثل في رفع الحد الأقصى الذي وضعته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة على عدد المركبات التي يمكن لشركة ما استخدامها سنوياً، ولا تحتوي على عجلة قيادة ودواسات، عبر إصدار تصريح بذلك. ويبلغ الحد الأقصى حالياً 2500 مركبة، لكن ماسك يطمح إلى إنتاج ملايين من هذه المركبات التي يطلق عليها اسم "سيارات الأجرة الآلية" (سايبر كابس). سيتطلب رفع هذا الحد الأقصى موافقة الكونغرس، لكن ترمب قد يساعد في الحصول عليها عبر أغلبية جمهورية تسمع منه.

ويعد تولي ماسك منصباً رسمياً في الحكومة أمراً مستبعداً، إذ يتطلب ذلك موافقة مجلس الشيوخ، كما من المؤكد أنه سيتعين عليه الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، وربما يضطر لبيع أسهمه فيها كما فعل هانك بولسون، عندما باع أسهمه في "غولدمان ساكس" عندما تولى منصب وزير الخزانة في 2006.

ربما يوافق بعض المستثمرين على استقالة ماسك من المنصب نظراً لسيطرته على شركاته ومجلس إدارة "تسلا" الضعيف، إلا إن بيعه الجبري لحصته من الأسهم البالغة 12.8% سيسبب كارثة مالية، فعندما باع كمية كبيرة من أسهمه في 2022 خلال الاستحواذ على "تويتر"، هبط سعر سهم "تسلا". (وقد تثار المسألة نفسها حول أسهمه في شركات تشمل "سبيس إكس" و"إكس" أيضاً، مع ذلك، قد يكون البديل الأكثر قبولاً هو وضعها كلها في صندوق ائتمان أعمى، كما فعل ترمب في حصصه بالشركات خلال ولايته الرئاسية).



من الناحية الأخرى، رغم أن تولي منصب إدارة هيئة استشارية أو لجنة بدوام جزئي قد يمثل مصدر تشتيت آخر لماسك، ربما يعتبره المستثمرون في "تسلا" (وشركاته الأخرى) ميزة، بالنظر إلى قدرته المحتملة في التأثير على القيود التنظيمية والسياسات.



قد يتمكن ماسك من تخفيف الانتقادات الموجهة للسيارات الكهربائية، على سبيل المثال، التي ما تزال مصدر معظم التدفقات النقدية لـ"تسلا". ويتوقع أن يتولى جون بولسون، مدير صندوق التحوط الملياردير، وزارة الخزانة في حكومة ترمب، حيث قد يعمل مع ماسك على خفض الدعم الذي ينص عليه قانون خفض التضخم.

وفي المنصب الذي سيشغله ماسك، قد يتمكن من تحويل دفة هذه الخفض بعيداً عن السيارات الكهربائية، وربما يوجهه إلى قطاع الطاقة المتجددة، على سبيل المثال، أو في مفارقة قاتمة، إلى مكتب برامج القروض الذي ساعده في ما مضى في دعم "تسلا"، والذي تستهدفه تخفيضات الدعم من قبل الجمهوريين بشكل مباشر.

مع ذلك، فالقول أسهل من الفعل، فهناك طبقة أخرى تحمي الدعم المقدم لتقنيات الطاقة النظيفة، فمعظم الوظائف والاستثمارات التي نتجت عن قانون خفض التضخم تتجه إلى مناطق مؤيدة للحزب الجمهوري، ما سيدفع الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب إلى إعادة التفكير في الإلغاء التام للدعم.



سيكون دعم السيارات الكهربائية في مأمن حالة خسارة ترمب بالتأكيد، لكن إدارة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي، تمثل مخاطر أخرى، فرغم أن إدارة أميركية من الحزب الديمقراطي لن تغير أي شيء في قانون خفض التضخم، فلن تقيد رقابة الهيئات الحكومية على سيارات الأجرة ذاتية القيادة أيضاً، ربما سيكون الفارق الأبرز في تلك الحالة تراجع فرص رد فريق هاريس على مكالمات ماسك.

وقدمت "ستارلينك" خدمات الإنترنت إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب، لكن ماسك دخل في صدام مع حكومة البلاد بعد تقييده الخدمة لمنع مهاجمة أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم المحتلة، حيث تخوف ماسك من أن تستفز هذه العملية روسيا وترد بضربة نووية، بحسب سيرته الذاتية. وفي الفترة الحالية، استخدمت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة "ستارلينك" لتوفير الاتصالات في المناطق التي ضربها إعصار هيلين.



مع ذلك، هناك قلق من مناورات ماسك المثيرة للجدل، من بينها دعمه الحماسي لترمب، والأمر الأكثر إثارة للريبة، تواصله الدوري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما كشفت جريدة "وول ستريت جورنال". ورغم كل ذلك، اضطرت إدارة بايدن للتعامل معه، وإن لم يكن بشكل منسجم دوماً. ويُنتظر أن يستمر ذلك التعاون في حالة فوز هاريس.



من الناحية الأخرى، فقد تساعد إدارة ترمب في معالجة سيل شكاوى ماسك ضد الهيئات الحكومية، حيث اعترض بعد عدم تأهل "ستارلينك" لتوفير الخدمة ضمن برنامج "المساواة في النطاق العريض، وحق الدخول إليه، ونشره" (Broadband Equity, Access, and Deployment)، بتمويل قدره 42 مليار دولار لتوفير الإنترنت فائق السرعة في المناطق الريفية.

كما دخل ماسك في صدام مع إدارة الطيران المدني الفيدرالية بسبب تصاريح لعمليات إطلاق صواريخ، واستنكر الغرامات المفروضة نتيجة مخالفة التراخيص، ووصفها بأنها "حرب قانونية"، ووجهت "سبيس إكس" انتقادات شديدة لإدارة الطيران المدني الفيدرالية في سبتمبر بسبب مخاوف بيئية، وهو أسلوب أظهر نجاحه عندما صدر تصريح الإطلاق في موعد أبكر من المتوقع. (أذهلت "سبيس إكس" العالم بالإمساك بمعزز الدعم الصاروخي للمرحلة الأولى بعد استكمال مهمته بواسطة أذرع آلية في منصة الإطلاق).



في ظل استقرار مكانة ماسك في إدارة يرأسها ترمب، قد يتراجع اتجاه الجهات التنظيمية الفيدرالية للصدام مع "سبيس إكس" بدرجة أكبر (ما سيعكس المعاملة التنظيمية التي يفضلها مع المركبات ذاتية القيادة). وحينها سيكون لدى ماسك نفوذ كبير في سياسة الفضاء، المجال الذي يحظى باهتمام خاص من ترمب، الذي أُنشئت في عهده قوات الفضاء الأميركية.



كما يُتوقع أن تخفف إدارة ترمب تطبيق القواعد التنظيمية على "سبيس إكس" في مجالات مثل سلامة الإطلاق والآثار البيئية، ويُحتمل أن يزيد اعتماد الحكومة على الشركة، متجاهلة تضارب المصالح الذي قد ينشأ عن ذلك.

وبعيداً عن الصعيد المحلي، ربما يسعى ترمب لاستخدام ماسك وشركته أداة للسياسة الخارجية، لذلك فإن الإشارة إلى التأثير الكبير لتكنولوجيا "ستارلينك" ليس ضرباً من المبالغة، بالأخص خارج الولايات المتحدة. وأثار ذلك قلق بعض المسؤولين في إدارة بايدن، نظراً لقدرة ماسك على تشغيل الخدمة أو وقفها متى أراد. تبلغ تكلفة مجموعة خدمة "ستارلينك" نحو 600 دولار، ويسهل استخدامها. ومنحت حكومات في أنحاء أميركا اللاتينية، وأفريقيا، وآسيا، الشركة ترخيصاً لتقديم الخدمة، فيما توضح المبيعات في السوق السوداء في الدول الأخرى حجم الطلب.



بغض النظر عن الفائز بالانتخابات، سيزداد اعتماد الحكومة على "سبيس إكس" فيما يستعد العالم لسباق فضاء آخر. سيضيف فوز هاريس توتراً على هذه العلاقة نتيجة القيود التنظيمية وقدر من الارتياب، بينما ستتسم العلاقة بين الشركة والحكومة في عهد ترمب بتخفيف الحواجز، ما يُحتمل أن يسفر عن تبعات مقلقة بشأن السلامة (في حالة تخفيف القيود)، والمنافسة، والأمر الأكثر أهمية؛ الأمن القومي.



تأثيرات محتملة: تضارب المصالح وتلاشي القيود

العلاقة الوثيقة بين ماسك وترمب قد تحمل تداعيات على عدة مستويات. فمن جانب، يمكن أن تزداد القدرة التأثيرية لماسك على صناعة القرار الأميركي بما قد يؤثر على القوانين والنظم الحاكمة.

فإلى جانب احتمالية تخفيف الرقابة التنظيمية عن شركاته، قد يتقلص التدقيق على أمور تتعلق بسياسات النقل والسلامة، وهو ما سيتيح له السيطرة على مجالات حيوية مثل القيادة الذاتية، التي لطالما أثارت مخاوف حول سلامة الركاب.



"سبيس إكس" ومستقبل السياسة الخارجية

في ظل هيمنة "سبيس إكس" على قطاع الفضاء الأميركي واعتماد الحكومة الأميركية على خدماتها، قد يسعى ترمب للاستفادة من ماسك وشركته كأداة للسياسة الخارجية.

فعلاقة ماسك بروسيا ومحادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطرح أسئلة حول استقرار الأمن القومي، مما قد يعزز من مخاوف استخدام ماسك كنقطة وصل استراتيجية بين أميركا وخصومها.



ماذا يعني فوز ترمب لـ"إكس"؟

سيتيح فوز ترمب استخدام "إكس" كأداة ترويجية لصالحه، حيث يصبح منصة أميركية تديرها الدولة بشكل غير مباشر، وهو ما قد يثير مخاوف حول حرية التعبير وسلامة الديمقراطية.

وإن كان التزام ماسك بحرية التعبير مجرد واجهة، فإن دعمه لترمب قد يحول "إكس" إلى منصة داعمة للدعاية السياسية اليمينية، مما يعزز مكانة ترمب في المجال العام. في المقابل، في حالة فوز كامالا هاريس، فإن "إكس" قد يتحول إلى قلب المعارضة، حاملاً معه دعوات لنشر المخاوف من تلاعب مزعوم في عملية الانتخابات.



"إكس إيه آي" وطموحات ماسك في الذكاء الاصطناعي

يشير تطور ماسك في مجال الذكاء الاصطناعي إلى سعيه لاكتساب دور أساسي في هذا القطاع المتنامي. حيث يُروج ماسك لشركة "إكس إيه آي" كبديل لمشاريع الذكاء الاصطناعي التقليدية، وقد يتلقى الدعم الحكومي في عهد ترمب لتنمية هذه الشركة وزيادة نفوذها.

كما أنه يعوّل على نفوذه لخلق نموذج ذكاء اصطناعي يشكل القطاع الحكومي، مستفيداً من السياسات التي قد تدعم شركاته بشكل غير مباشر

ماذا يحمل المستقبل للعلاقة بين ماسك وترمب؟



مع ترشح ترمب، ونفوذ ماسك المتزايد، تبدو العلاقة بينهما كقنبلة موقوتة. فهذه العلاقة، وإن كانت حالياً مبنية على المصالح المتبادلة، قد تتحول إلى شراكة صراعية في ظل رغبة كلاهما في السيطرة على الأضواء. كذلك، يمثل تعيين ماسك ضمن إدارة ترمب سيناريو محتملاً يشمل تضارباً للمصالح والتنازلات على حساب سلامة السياسات العامة.

ويجسد كل من ترمب وماسك نوعاً جديداً من التحالف بين الثروة والنفوذ السياسي، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت مؤسسات الدولة قادرة على ضبط هذه العلاقة وضمان ألا يتم استغلالها لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.





