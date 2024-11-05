استقرار أسعار الذهب قبل بدء الانتخابات الأميركية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار الذهب مع استعداد السوق لانتخابات أميركية تشهد تقارباً بين المرشحين، وقرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
دعّمت حالة عدم اليقين حول التصويت الرئاسي
يوم الثلاثاء الذهب في الأسابيع الأخيرة. قد يؤدي فوز دونالد ترمب إلى
ارتفاع إضافي للمعدن الثمين، نظراً لتعهداته بزيادة كبيرة في الرسوم
الجمركية التي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، فإن تقارب السباق يعني
أن النتيجة النهائية قد لا يمكن معرفتها لفترة تصل إلى عدة أيام.
تشير
التوقعات على نطاق واسع إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي والعديد من البنوك
المركزية في الاقتصادات الغنية بخفض أسعار الفائدة مجدداً هذا الأسبوع
وارتفعت أسعار الذهب بنحو الثلث هذا العام،
وهي أقل بحوالي 50 دولاراً للأونصة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته
الأسبوع الماضي، كذلك تلقت الأسعار دعماً من السياسة النقدية التيسيرية،
وشراء البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الخميس، مع احتمالية قيام العديد من نظرائه في العالم المتقدم أيضاً بخفض تكاليف الاقتراض.
واستقر السعر الفوري للذهب عند 2736.61
دولار للأونصة حتى الساعة 8:28 صباحاً في سنغافورة. ولم يتغير مؤشر بلومبرغ
الفوري للدولار إلا بشكل طفيف بعد انخفاضه بنسبة 0.4% يوم الاثنين.
وانخفضت أسعار الفضة والبلاديوم والبلاتين.
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