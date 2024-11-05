استقرار أسعار الذهب قبل بدء الانتخابات الأميركية

استقرت أسعار الذهب مع استعداد السوق لانتخابات أميركية تشهد تقارباً بين المرشحين، وقرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



دعّمت حالة عدم اليقين حول التصويت الرئاسي يوم الثلاثاء الذهب في الأسابيع الأخيرة. قد يؤدي فوز دونالد إلى ارتفاع إضافي للمعدن الثمين، نظراً لتعهداته بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية التي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، فإن تقارب السباق يعني أن النتيجة النهائية قد لا يمكن معرفتها لفترة تصل إلى عدة أيام.



تشير التوقعات على نطاق واسع إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي والعديد من البنوك المركزية في الاقتصادات الغنية بخفض أسعار الفائدة مجدداً هذا الأسبوع



وارتفعت أسعار الذهب بنحو الثلث هذا العام، وهي أقل بحوالي 50 دولاراً للأونصة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، كذلك تلقت الأسعار دعماً من السياسة النقدية التيسيرية، وشراء البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.



من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الخميس، مع احتمالية قيام العديد من نظرائه في العالم المتقدم أيضاً بخفض تكاليف الاقتراض.



واستقر السعر الفوري للذهب عند 2736.61 دولار للأونصة حتى الساعة 8:28 صباحاً في سنغافورة. ولم يتغير مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار إلا بشكل طفيف بعد انخفاضه بنسبة 0.4% يوم الاثنين. وانخفضت أسعار الفضة والبلاديوم والبلاتين.

