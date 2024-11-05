إعلان نتائج تحدي تطبيقات ألعاب الموبايل الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين
أكد الشريك الإداري والتقني لمختبر الألعاب الإلكترونية الأردني - المدير التنفيذي لشركة " ميس الورد" نور خريس يوم أمس ان المختبر قد انجز مؤخرا دورة العام الحالي لتحدي تطبيقات ألعاب الموبايل وهي واحدة من مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الموجهة لتدريب طلاب المدارس ضمن الفئة العمرية من (14 - 16) سنة على صناعة الالعاب الالكترونية وتطبيقاتها.
واكد خريس انه سيجري الاعلان رسميا عن النتائج النهائية لتحدي تطبيقات ألعاب الموبايل ، وهي العام الحالي في دورتها السادسة عشرة ، على هامش انعقاد "قمة الألعاب الإلكترونية- البوكيت جيمرز"، والتي ستنظم الاسبوع المقبل ، يومي التاسع والعاشر من شهر (نوفمبر) الجاري في البحر الميت.
وبين خريس أن النتائج النهائية الرسمية ستشمل الاعلان عن ثلاثة فائزين وهي ثلاثة فرق مدرسية (فائز عن كل إقليم من اقاليم المملكة الثلاثة : الشمال، الجنوب، والوسط) بعد ان تمكنت هذه الفرق من اجتياز كل مراحل التحدي من مراحل تعريفية وتدريبية وصولا الى مرحلة انتاج تطبيقات العاب موبايل مميزة جرى عرضها امام لجنة متخصصة عندما تم اختيار الفائزين الثلاثة.
وقال بان الفائزين الثلاثة الذين تم اختيارهم مؤخرا وسيجري الاعلان عنهم في قمة العاب الموبايل " البوكيت جيمرز" ، قد تأهلوا وفازوا من بين 15 فريقا مدرسيا وصلت مرحلة النهائي وتنافست من خلال التطبيقات التي انتجتها، توزعت كما يلي (6 فرق من الشمال، و4 من الجنوب، و5 من الوسط).
ويهدف تحدي تطبيقات ألعاب الموبايل في خطوطه العامة، إلى تحفيز طلاب المدارس وتأهيلهم لدخول هذه الصناعة الواعدة التي تتجاوز إيراداتها العالمية الـ100 مليون دولار.
وقال خريس إن الطلاب والفرق التي شاركت في التحدي العام الحالي وتاهلت للنهائيات مرت في العديد من المراحل حيث تلقوا في المراحل الأولية من المسابقة ورشات تدريب وتعريف بصناعة الألعاب الإلكترونية وكيفية برمجة وتصميم التطبيقات عبر الإنترنت لينتقلوا بعدها الى مرحلة القيام بانتاج تطبيقات العاب خاصة بهم ومن ثم مرحلة عرض الافكار والتطبيقات حتى مرحلة اختيار الفائزين.
واشار خريس الى ان دورة العام الحالي تميزت بتوفير ميزانيات بسيطة للمتأهلين حتى يتمكنوا من تصميم وانتاج تطبيقاتهم بشكل يحاكي الواقع ما يرفع من سوية التدريب ويزيد من الاستفادة الفعلية منه.
وتنعقد مسابقة "تحدي تطبيقات الموبايل" سنويا منذ العام 2011 كأحد برامج صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال مختبر الألعاب الإلكترونية الأردني وبإشراف تقني من شركة "ميس الورد" الأردنية المتخصصة في ألعاب الموبايل، وذلك للمساهمة في بناء قدرات الطلبة في مجال تصميم وتطوير التطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية وبناء مهارة الابتكار لديهم، إضافة إلى إكسابهم عددا من المهارات الأخرى التي تنعكس إيجابيا على مستقبلهم كالعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية.
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