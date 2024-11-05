إعلان نتائج تحدي تطبيقات ألعاب الموبايل الأسبوع المقبل

MENAFN - Alghad Newspaper) ابراهيم المبيضين

أكد الشريك الإداري والتقني لمختبر الألعاب الإلكترونية الأردني - المدير التنفيذي لشركة " ميس الورد" نور خريس يوم أمس ان المختبر قد انجز مؤخرا دورة العام الحالي لتحدي تطبيقات ألعاب الموبايل وهي واحدة من مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الموجهة لتدريب طلاب المدارس ضمن الفئة العمرية من (14 - 16) سنة على صناعة الالعاب الالكترونية وتطبيقاتها.



واكد خريس انه سيجري الاعلان رسميا عن النتائج النهائية لتحدي تطبيقات ألعاب الموبايل ، وهي العام الحالي في دورتها السادسة عشرة ، على هامش انعقاد "قمة الألعاب الإلكترونية- البوكيت جيمرز"، والتي ستنظم الاسبوع المقبل ، يومي التاسع والعاشر من شهر (نوفمبر) الجاري في البحر الميت.



وبين خريس أن النتائج النهائية الرسمية ستشمل الاعلان عن ثلاثة فائزين وهي ثلاثة فرق مدرسية (فائز عن كل إقليم من اقاليم المملكة الثلاثة : الشمال، الجنوب، والوسط) بعد ان تمكنت هذه الفرق من اجتياز كل مراحل التحدي من مراحل تعريفية وتدريبية وصولا الى مرحلة انتاج تطبيقات العاب موبايل مميزة جرى عرضها امام لجنة متخصصة عندما تم اختيار الفائزين الثلاثة.



وقال بان الفائزين الثلاثة الذين تم اختيارهم مؤخرا وسيجري الاعلان عنهم في قمة العاب الموبايل " البوكيت جيمرز" ، قد تأهلوا وفازوا من بين 15 فريقا مدرسيا وصلت مرحلة النهائي وتنافست من خلال التطبيقات التي انتجتها، توزعت كما يلي (6 فرق من الشمال، و4 من الجنوب، و5 من الوسط).



ويهدف تحدي تطبيقات ألعاب الموبايل في خطوطه العامة، إلى تحفيز طلاب المدارس وتأهيلهم لدخول هذه الصناعة الواعدة التي تتجاوز إيراداتها العالمية الـ100 مليون دولار.



وقال خريس إن الطلاب والفرق التي شاركت في التحدي العام الحالي وتاهلت للنهائيات مرت في العديد من المراحل حيث تلقوا في المراحل الأولية من المسابقة ورشات تدريب وتعريف بصناعة الألعاب الإلكترونية وكيفية برمجة وتصميم التطبيقات عبر الإنترنت لينتقلوا بعدها الى مرحلة القيام بانتاج تطبيقات العاب خاصة بهم ومن ثم مرحلة عرض الافكار والتطبيقات حتى مرحلة اختيار الفائزين.



واشار خريس الى ان دورة العام الحالي تميزت بتوفير ميزانيات بسيطة للمتأهلين حتى يتمكنوا من تصميم وانتاج تطبيقاتهم بشكل يحاكي الواقع ما يرفع من سوية التدريب ويزيد من الاستفادة الفعلية منه.



وتنعقد مسابقة "تحدي تطبيقات الموبايل" سنويا منذ العام 2011 كأحد برامج صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال مختبر الألعاب الإلكترونية الأردني وبإشراف تقني من شركة "ميس الورد" الأردنية المتخصصة في ألعاب الموبايل، وذلك للمساهمة في بناء قدرات الطلبة في مجال تصميم وتطوير التطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية وبناء مهارة الابتكار لديهم، إضافة إلى إكسابهم عددا من المهارات الأخرى التي تنعكس إيجابيا على مستقبلهم كالعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية.