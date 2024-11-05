تقرير رؤية التحديث: طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
كشف تقرير سير
العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث لعام 2024، عن بلوغ
عدد الفرص الاستثمارية الجديدة المطروحة على منصة "استثمر في الأردن"
منذ بداية شهر كانون الثاني (يناير) 2024 نحو 12 فرصة استثمارية، ليصل عدد الفرص
المطروحة على المنصة منذ إطلاقها في تموز(يوليو) للعام 2023 إلى 39 فرصة استثمارية.
كما بلغ عدد
الشركات المسجلة تراكميا على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة من شهر كانون
الثاني (يناير) من عام 2023 حوالي 4.996 ألف شركة، بينما بلغ عدد الطلبات المتقدمة
تراكميا على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة منذ إطلاقها في كانون الثاني من
العام الماضي غلى 33.400 ألف طلب، في حين بلغ عدد الشركات والمستثمرين المحتملين
الذين تم التواصل معهم منذ شهر كانون
الثاني (يناير) 2024 قرابة 260 شركة، مقابل تسجيل صندوق استثماري واحد.
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