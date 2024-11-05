المعايطة: يجب أن نكون صارمين في تعريف من هو الإعلامي

MENAFN - Alghad Newspaper) غادة الشيخ

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، خلال جلسة للانتخابات وعلاقة الهيئة مع الإعلام، عقدت اليوم الثلاثاء، إننا أجرينا جلسات تقييمية مع مؤسسات رقابية ومع الأحزاب.

وأضاف المعايطة أن ملاحظاتنا حول الإعلام تتمثل في إرسال بعض المؤسسات الإعلامية أشخاصا لا يرتبطون بالعمل الصحفي، و"يجب أن نكون صارمين في تعريف من هو الإعلامي".

وفيما يتعلق بمحور الرقابة على الانتخابات، قال المعايطة كان هناك جدل حول أحقية الصحفي بدخول غرفة الاقتراع، وما إذا كان ذلك يسبب تعطيلا وخرقا، مبينا أنه حتى لو حدث ذلك إلا أنه لم يؤثر على شفافية العملية الانتخابية، وربما ستكون هناك تعديلات على التعليمات التنفيدية لعمل الإعلام في الانتخابات.

وقال إن ما يؤكد نجاح العملية الانتخابية هو قبول ورضا المواطنين بنتائج الانتخابات وهذا ما أثبتته استطلاعات رأي، لافتا إلى أن تطبيق القانون يحسم نزاهة الانتخابات والهيئة التزمت بتطبيق القانون.

وأكد المعايطة أن هناك توجها لتطوير إدارة العملية الانتخابية بما يواكب التطورات التكنولوجية، ونتجه لاستخدام الهوية الرقمية، وهي لن تكون بديلا عن الهوية العادية لكن سنعتمد عليها من اجل تسهيل المشاركة في الانتخابات.

وأضاف أن أمانة عمان والبلديات ستضع نظامت لضبط الأماكن الي سيتم فيها توزيع "القارمات" الانتخابية.

وبين أنه ستكون هناك محاضر نتائج إلكترونية، لافتا أن أي تغيير ستسبقه اجتماعات، وكل ذلك يهدف لتشجيع حجم المشاركة في الانتخابات، فالمشاركة تزيد عندما يشعر المواطن أن صوته يشكل فرقاً، لافتا إلى أن التقارير الدولية كانت إيجابية جدا.

وأشار المعايطة إلى اعتماد الهيئة ل5 طلبات حصلت على صفة "أحزاب تحت التأسيس".

من جهته، قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إنه لم يكن هناك أي موقف سلبي تجاه الإعلام للتأثير على نزاهة العملية الانتخابية، والإعلام هذه المرة بالذات كان أكثر حرصا على أن يكون حليفا للهيئة.

وأضاف: "نعترف أن هناك بعض المعوقات التي واجهت إعلاميين من قبل بعض اللجان في مراكز الاقتراع".

من جهته، كشف مدير الإعلام في الهيئة، شرف ابو رمان: 1100 إعلامي شاركوا في الانتخابات، وقال إن الهيئة المستقلة للانتخاب تدعو الإعلاميين لمراجعة التعليمات التنفيذية وتقديم ملاحظاتهم والهيئة ستدرسها قبل إجراء أي تعديلات.

واكد أبورمان أننا "لم نشهد في هذه الانتخابات أي سلوك يتعلق بنشر إشاعة من قبل الإعلام"، لافتا إلى انخفض عدد الشكاوى من قبل الإعلاميين بشكل كبير جدا ولا يصل إلى عشر شكاوى انتخابات ٢٠٢٠.











من جهته، اعترف ممثل هيئة الإعلام، أيمن عربيات، بوجود حالة من الفوضى الإعلامية خلال الانتخابات، مؤكدا أن هناك متسلقون على المهنة.

وأكد أن الهيئة تتجه لضبط الإعلام الرقمي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وقد "أسسنا مديرية بهذا الخصوص، وسنصدر بطاقات للإعلاميين المسجلين في أي حدث مثل الانتخابات ونتائج التوجيهي".