وثيقة: شوارع غرب إربد غير صالحة للمسير بسبب حفريات الصرف الصحي

إربد- الغد - كشفت وثيقة وجهها الإدارة المحلية المهندس وليد المصري إلى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، عن عدم صلاحية شوارع قرى بلدية غرب إربد للسير عليها بسبب حفريات مشروع الصرف الصحي التي بدأت منذ ما يقارب العامين.



ووفقًا للوثيقة الموجهة من رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة، إلى وزير الإدارة المحلية، فإن عطاء مشروع الصرف الصحي الذي تم طرحه من قبل وزارة المياه والري في بداية عام 2021، والذي تمت إحالته إلى شركة مصرية، قد بوشر بتنفيذه بداية عام 2022 بطول 260 ألف متر طولي في قرى (هام وزحر وبيت يافا وججين وجمحا وكفر رحتا) لم ينفذ حسب الشروط الهندسية ولم يلتزم بمذكرة التفاهم مع البلدية.



وبحسب الوثيقة، منذ مباشرة المتعهد، تم استدعاؤه لتوقيع مذكرة تفاهم تبين واجبات المقاول تجاه شوارع البلدية، وبعد بدء المقاول في العمل، تم تشكيل فريق إشراف من البلدية لمتابعة أعمال المتعهد، وتبين أنه لا يعمل حسب الشروط الهندسية ولا وفق مذكرة التفاهم.



وأكدت الوثيقة أن شوارع القرى بقيت مفتوحة ولا تصلح للسير عليها لأكثر من عامين، مما أثار استياء المواطنين، خصوصًا أن التنفيذ يسير ببطء شديد مع عدم مراعاة الشروط والمواصفات المتعلقة بالحفر والطمم والدك والرك، وأخذ الكودات.



وأشارت الوثيقة إلى أن المشروع سينتج عنه مشاكل كبيرة مع دخول الموسم المطري الثالث لهذا العام، بالرغم من إبلاغ كادر وزارة المياه والمهندس المشرف عدة مرات، مطالبةً بتشكيل لجنة من وزارة المياه والري للكشف على المواقع وتصويب الأوضاع قبل دخول الموسم المطري وإجراء ما يلزم وفق الأنظمة والقوانين.



ونصت مذكرة التفاهم بين البلدية والمقاول على أنه إذا بلغت سعة الحفر في الشارع أكثر من 50%، يلتزم المقاول بإعادة إنشاء كامل الشارع المعبد، وهو ما لم يتم في شوارع غرب إربد. كما نصت الاتفاقية على أنه إذا بلغت سعة الحفر في الشارع أكثر من 50%، يلتزم المقاول بإعادة وضع الشارع إلى ما كان عليه سابقًا، ويجب على المقاول وضع الكونكريت بسماكة 30 سم على المقاطع العرضية، بالإضافة إلى الالتزام بتقديم كفالة بنكية بقيمة 50 ألف دينار كفالة حفر لكل مرحلة من مراحل العمل.



















