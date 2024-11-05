أصبح التنظيف أكثر سهولةً مع المكنسة الكهربائية عالية الأداء A9T Ultra من إل جي

(MENAFN
- AETOSWire) دخل
الطقس المرحلة التحولية التالية نحو فصل الشتاء مع توقعات لهبوب الرياح القوية في الخارج. وتأتي هذه الرياح عادةً محملةً بالغبار والأتربة، مما يحيجنا للمزيد من التنظيف المنتظم. وإن كنتم ستحملون المكنسة الكهربائية ثم الممسحة لتنظيف جميع أنحاء منزلكم، لا داعي للقلق لأن المكنسة الكهربائية عالية الأداء A9T Ultra من "إل جي" ستكون معكم لأداء هذه المهمة!
تعتبر المكنسة الكهربائية LG A9 Ultra جهاز تنظيف قوي، وهي مجهزة بمزايا متطورة لتوفر تجربة تنظيف شاملة وفعالة. وتضمن المكنسة التنظيف العميق بقوة شفط قوية وتساعد أيضاً في التنظيف وذلك بفضل خاصية المسح Power Drive Mop. وتوفر A9T Ultra وظيفة مزدوجة تضمن خلوّ منزلكم من الغبار وتنظيفه بشكل تام أيضاً. كما تحتوي على نظام فلترة من 5 خطوات يقوم بتصفية 99.99% من الغبار والأوساخ، مما يجعل بيئة منزلكم أكثر صحةً.
كما تأتي المكنسة الكهربائية مع برج شحن متعدد الأغراض، يمتلك تصميم أنيق ومريح. ويتيح هذا البرج تخزين المكنسة الكهربائية وملحقاتها بسهولة في مكان واحد، كما يعمل أيضاً كمحطة شحن، مما يوفر المرونة للشحن في أي وقت ومكان. إضافةً إلى ذلك، يقوم البرج أيضاً بتفريغ كيس المكنسة تلقائياً، مما يحافظ على نظافتها في جميع الأوقات.
تتميز مكنسة A9T بالعديد من المزايا، مثل محرك Smart Inverter الذي يوفر كفاءة ومتانة عاليتَين. كما تأتي مع بطارية مزدوجة توفر ما يصل إلى 80 دقيقة من وقت التشغيل في الوضع العادي و40 دقيقة في وضع الطاقة القصوى. ويمكنكم مع وضع Turbo تنظيف أصعب الأوساخ والبقع. وتمكنكم البطارية المزدوجة من التنظيف والشحن في نفس الوقت. وتتضمن LG A9T Ultra أيضاً ملحقات متعددة مثل أداة تنظيف الشقوق وأداة مركبة 2 في 1 وأداة مرنة لضمان تنظيف كل ركن من أركان منزلكم. وتعتبر المكنسة الكهربائية نفسها مريحة بطبيعتها، ويمكن تعديلها إلى أطوال مختلفة للاستخدام المريح، بينما تُسهّل شاشة LED التحقق من مستويات البطارية والطاقة.
تتصل مكنسة LG A9T Ultra بتطبيق LG ThinQ، حيث يمكن للمستخدمين التحقق من حالة الفلتر وشحن البطارية وحتى تشغيل التشخيص وسجل التنظيف من خلال تطبيق واحد. وتأتي مع ملحقات متعددة تسمح بتنظيف أسهل وأكثر شمولاً، سواء كان الغبار أو الفراء أو حتى الشقوق.
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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس
رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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