أصبح التنظيف أكثر سهولةً مع المكنسة الكهربائية عالية الأداء A9T Ultra من إل جي

MENAFN - AETOSWire) الطقس المرحلة التحولية التالية نحو فصل الشتاء مع توقعات لهبوب الرياح القوية في الخارج. وتأتي هذه الرياح عادةً محملةً بالغبار والأتربة، مما يحيجنا للمزيد من التنظيف المنتظم. وإن كنتم ستحملون المكنسة الكهربائية ثم الممسحة لتنظيف جميع أنحاء منزلكم، لا داعي للقلق لأن المكنسة الكهربائية عالية الأداء A9T Ultra من "إل جي" ستكون معكم لأداء هذه المهمة!

تعتبر المكنسة الكهربائية LG A9 Ultra جهاز تنظيف قوي، وهي مجهزة بمزايا متطورة لتوفر تجربة تنظيف شاملة وفعالة. وتضمن المكنسة التنظيف العميق بقوة شفط قوية وتساعد أيضاً في التنظيف وذلك بفضل خاصية المسح Power Drive Mop. وتوفر A9T Ultra وظيفة مزدوجة تضمن خلوّ منزلكم من الغبار وتنظيفه بشكل تام أيضاً. كما تحتوي على نظام فلترة من 5 خطوات يقوم بتصفية 99.99% من الغبار والأوساخ، مما يجعل بيئة منزلكم أكثر صحةً.

كما تأتي المكنسة الكهربائية مع برج شحن متعدد الأغراض، يمتلك تصميم أنيق ومريح. ويتيح هذا البرج تخزين المكنسة الكهربائية وملحقاتها بسهولة في مكان واحد، كما يعمل أيضاً كمحطة شحن، مما يوفر المرونة للشحن في أي وقت ومكان. إضافةً إلى ذلك، يقوم البرج أيضاً بتفريغ كيس المكنسة تلقائياً، مما يحافظ على نظافتها في جميع الأوقات.

تتميز مكنسة A9T بالعديد من المزايا، مثل محرك Smart Inverter الذي يوفر كفاءة ومتانة عاليتَين. كما تأتي مع بطارية مزدوجة توفر ما يصل إلى 80 دقيقة من وقت التشغيل في الوضع العادي و40 دقيقة في وضع الطاقة القصوى. ويمكنكم مع وضع Turbo تنظيف أصعب الأوساخ والبقع. وتمكنكم البطارية المزدوجة من التنظيف والشحن في نفس الوقت. وتتضمن LG A9T Ultra أيضاً ملحقات متعددة مثل أداة تنظيف الشقوق وأداة مركبة 2 في 1 وأداة مرنة لضمان تنظيف كل ركن من أركان منزلكم. وتعتبر المكنسة الكهربائية نفسها مريحة بطبيعتها، ويمكن تعديلها إلى أطوال مختلفة للاستخدام المريح، بينما تُسهّل شاشة LED التحقق من مستويات البطارية والطاقة.

تتصل مكنسة LG A9T Ultra بتطبيق LG ThinQ، حيث يمكن للمستخدمين التحقق من حالة الفلتر وشحن البطارية وحتى تشغيل التشخيص وسجل التنظيف من خلال تطبيق واحد. وتأتي مع ملحقات متعددة تسمح بتنظيف أسهل وأكثر شمولاً، سواء كان الغبار أو الفراء أو حتى الشقوق.

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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة