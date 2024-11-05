المنظمة العالمية للمناطق الحرة تعلن استضافة الصين مؤتمرها الدولي العام المقبل

أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، عن استضافة الصين فعاليات الدورة الحادية عشرة من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة 2025"، العام المقبل في مقاطعة هاينان.

جاء ذلك خلال مشاركة المنظمة العالمية للمناطق الحرة في فعاليات " المنتدى الدولي للإصلاح في الصين "، في إطار زيارة رسمية إلى الصين برئاسة سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة ، والتي شملت إلقاء الزرعوني كلمة رئيسية خلال فعاليات المنتدى، إلى جانب توقيع اتفاقية مع ليو روتاو، نائب المدير العام لمكتب هاينان للتنمية الاقتصادية الدولية لاستضافة المؤتمر الدولي الحادي عشر للمنظمة العام المقبل في الصين، ومذكرة تفاهم مع تشي فولين رئيس معهد الصين للإصلاح والتنمية ، لإطلاق معهد المناطق الحرة ودفع آفاق البحوث والتطوير والتعاون بين المنظمة والمعهد، والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة والتشجيع على الابتكار وتبادل المعرفة بين الأطراف المعنية في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور محمد الزرعوني : "يُسعدنا الاعلان مع مكتب هاينان للتنمية الاقتصادية الدولية عن استضافة المؤتمر الدولي الحادي عشر العام المقبل في الصين، وهي شراكة تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في التزامنا المشترك بتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية من خلال النهوض بالمناطق الحرة، كما تعكس التزام الصين بالتنمية الاقتصادية عالية المستوى، وهو ما نراه بوضوح في أماكن مثل ميناء هاينان للتجارة الحرة، الذي يقف كمنارة للفرص والتحول المؤسسي".

وأضاف الزرعوني: "تسعى المنظمة إلى بناء إطار عام لمستقبل أكثر انفتاحاً وترابطاً وازدهاراً للجميع. ومع تطلعنا نحو المستقبل، فإننا على ثقة بأن دور المناطق الحرة سيزداد أهمية، مع

توقيع مذكرة التفاهم مع معهد الصين للاصلاح والتنمية لإطلاق "معهد المناطق الحرة"، بما يؤكد أهمية المناطق الحرة في تعزيز نمو وتعافي الاقتصاد العالمي، وخاصة في وقت عدم اليقين الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز الصادرات وخلق فرص العمل وأطر مرنة للاستثمار وريادة الأعمال والنمو المستدام، حيث ستعمل هذه المناطق كنماذج للتنويع الاقتصادي".

واعتبر الزرعوني أن التركيز على التجارة الحرة والاقتصادات القائمة على الخدمات والتحول الرقمي، سيُشكل أهمية بالغة للمرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وأن وضع معايير متطورة بناء على المقارنات المعيارية مع أنجح مناطق التجارة الحرة في العالم، من شأنه أن يُوفر رؤى قيّمة حول كيفية تحسين الوصول إلى الأسواق وإنشاء مؤسسات تنافسية وتعزيز تدفق التجارة والاستثمار.

منصة قوية

ومن المقرر أن يجمع المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة 2025، قادة الصناعة وصنّاع السياسات والأطراف المعنية من جميع أنحاء العالم. وسيعمل هذا الحدث كمنصة قوية لتعزيز مهمة المنظمة ومشاركة الرؤى الرائدة، واستكشاف الحلول للتحديات التي تشكل الاقتصاد العالمي.