إي دبليو بارتنرز تعلن عن استثمار استراتيجي بقيمة 50 مليون دولار في (Leshines) لتوطين التصنيع في الشرق الأوسط

أعلنت "إي دبليو بارتنرز" (المعروفة سابقاً باسم إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال)، وهي أول شركة استثمارية خاصة تنشئ منصة استثمارية عبر الحدود بين السعودية وآسيا، عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في (Leshines)، ذراع حلول سلسلة التوريد لمجموعة التكنولوجيا الصينية متعددة الجنسيات "لينوفو" خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، وهي منصة عالمية رائدة تدعم الاستثمارات التحويلية وتعزز الشراكات الدولية من أجل النمو الاقتصادي المستدام.

ويعمل هذا الاستثمار على تسريع توطين قدرات (Leshines) في السعودية، مما يعزز مكانة المملكة كلاعب حيوي في شبكات التجارة العالمية المستدامة وعمليات سلسلة التوريد.

وقبل خمسة أشهر، أعلنت لينوفو وشركة "آلات" المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة عن تعاون استراتيجي، بما في ذلك استثمار مقترح بقيمة 2 مليار دولار. ومن المقرر اليوم أن تخطو هذه الشراكة خطوتها التالية.

وتبحث شركة (Leshines) أيضًا خيار دخول منطقة الخدمات اللوجستية السعودية الصينية في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وهي مبادرة أعلنت عنها وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر. وستغطي المنطقة، التي تديرها شركة "إي دبليو بارتنرز"، مساحة إجمالية قدرها 4 كيلومترات مربعة وتتكون من مجمع صناعي لوجستي ومجمع تجاري دولي ومرافق ومساحة معيشية. وستمكّن الشركات العالمية من التصنيع محليًا في السعودية ثم توزيعها على أسواق أخرى حول العالم. ومن المتوقع أن تجتذب أكثر من 3 آلاف تاجر جملة وتجزئة وحوالي 200 شركة للصناعات الخفيفة من الصين وآسيا.

وعلّق جيري لي، المؤسس والشريك الإداري في "إي دبليو بارتنرز"، على الإعلان قائلاً: "يعد هذا الاستثمار خطوة مهمة نحو بناء مستقبل السعودية الذي نتصوره جميعًا، ونحن نعمل بنشاط على تحقيق هذا الهدف. ويؤكد استثمارنا في (Leshines) التزامنا بهذا المشروع وتصميمنا على تعزيز النمو الصناعي المحلي وتطوير الشركات السعودية. ومن خلال الشراكة مع (Leshines) لتوفير حلول سلسلة التوريد المتقدمة في السعودية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا نساعد الشركات الصينية على استكشاف الإنتاج المحلي وتمكين الشركات المحلية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".

وقال آلان تشو، الرئيس التنفيذي للعمليات في (Leshines ): "بصفتها منصة حلول سلسلة التوريد الذكية لمجموعة لينوفو، ستستغل (Leshines) هذه الفرصة لترسيخ جذورها في السعودية، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناء القدرات الاستراتيجية الأساسية لسلسلة التوريد الرقمية المتقدمة. وباعتبارها صندوقًا استراتيجيًا رائدًا عالميًا، فإن الموارد الاستراتيجية لشركة "إي دبليو بارتنرز" ومزاياها الفريدة في السعودية والشرق الأوسط والأسواق الناشئة تتطابق تمامًا مع الرؤية الاستراتيجية لشركة (Leshines) وخارطتها التنموية. وبفضل الدعم الثابت والشراكة القوية مع "إي دبليو بارتنرز"، فإننا واثقون بأن السعودية ستصبح مركزًا هامًا في منصة سلسلة التوريد الذكية، مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويعتبر الاستثمار في (Leshines) أول استثمارات صندوق "إي دبليو بارتنرز" الثاني. وفي ظل التعاون المتزايد بين الصين والشرق الأوسط، نال النموذج الاستثماري لشركة "إي دبليو بارتنرز" تقديرًا من كبار أصحاب المصلحة في المنطقة. وقد حصلت "إي دبليو بارتنرز"، المدعومة من صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، مؤخرًا على التزامات من صناديق الثروة السيادية الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 150 مليون دولار من جهاز الاستثمار العماني.