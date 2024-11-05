أطلقت شركة Parse Biosciences تقنية Evercode لتثبيت الخلايا والنوى باستخدام مدخلات منخفضة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Parse Biosciences، وهي المزود الرائد لحلول تسلسل الخلية الفردية المتاحة والقابلة للتطوير، عن إطلاق وتوافر مجموعات التثبيت منخفضة المدخلات TMEvercode لكل من الخلايا والنوى. تُمكِّن الأدوات الجديدة الباحثين الذين لديهم عدد صغير من الخلايا أو النوى الأولية، والذين قد لا يتمكنون عادةً من إجراء تسلسل خلية واحدة باستخدام خلايا ثابتة.

التثبيت هو إستراتيجية يستخدمها العديد من الباحثين في الخلية الواحدة لأنها تمكنهم من جمع العينات في أوقات مختلفة ثم إجراء تحضير المكتبة والتسلسل مرة واحدة عندما يتم تجميع كل العينات. ومع ذلك، فإن التحدي المعروف في جميع تقنيات التثبيت هو أنها تتطلب عددًا معينًا من الخلايا أو النوى، عادة ما تكون 50,000 أو أكثر. مع المجموعات الجديدة من PARSE، يمكن للباحثين البدء بعدد قليل من 10,000 خلية أو نواة.

تعد مجموعات التثبيت الجديدة ذات المدخلات المنخفضة مثالية للباحثين الذين يعملون مع خلايا محدودة في ظروف مختلفة أو أولئك الذين يتعاملون مع عينات نادرة وثمينة. توفر هذه المجموعات مرونة مُحسَّنة وإمكانية الوصول إلى تحليل الخلية الواحدة، مما يسمح للعملاء بإصلاح ما يصل إلى 96 عينة في وقت واحد في شكل لوحة. تعمل هذه الترقية على تحسين التطبيقات بشكل كبير مثل فحص الأدوية عالية الإنتاجية وتحديد سمات عينات المرضى من مجموعات كبيرة.

صرح الدكتور Charlie Roco، كبير مسؤولي التكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة Parse Biosciences، قائلاً: "إن إطلاق مجموعات التثبيت منخفضة المدخلات Evercode هو انعكاس مباشر للتعليقات التي تلقيناها من عملائنا". "تعد المجموعات خطوة أخرى نحو تزويد مجتمع البحث بمزيد من الوصول والمرونة لإجراء دراسات الخلية الواحدة".

المجموعات الجديدة متاحة للشحن على الفور. سيكون أعضاء فريق PARSE في الموقع في ASHG للكشف عن تفاصيل إضافية حول مجموعات تثبيت Evercode منخفضة المدخلات للخلايا والنوى. قم بزيارة الفريق في الجناح رقم 703 طوال فترة المؤتمر.

حول Parse Biosciences

تُعد شركة Parse Biosciences شركة عالمية متخصصة في علوم الحياة وتتمثل مهمتها في تسريع التقدم في مجال صحة الإنسان والبحث العلمي. تمكّن الباحثين من إجراء تحليل الخلايا المفردة بمقياس وسهولة غير مسبوقين، وقد أتاح نهجها الرائد اكتشافات غير مسبوقة في علاج السرطان وإصلاح الأنسجة والعلاج بالخلايا الجذعية وأمراض الكلى والكبد ونمو الدماغ والجهاز المناعي.

بفضل التكنولوجيا التي طورها المؤسسان المشاركان Alex Rosenberg وCharles Roco في جامعة واشنطن، نجحت Parse في جمع رأس مال يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي، ويستخدم منتجاتها الآن 2,000 عميل في جميع أنحاء العالم تشتمل محفظتها المتنامية من المنتجات على EvercodeTM Whole Transcriptome، وEvercodeTM TCR، وEvercodeTM BCR، وGene Select، وحل لتحليل البيانات TrailmakerTM.

يقع مقر شركة Parse Biosciences في منطقة ساوث ليك يونيون النابضة بالحياة في سياتل، حيث توسعت مؤخرًا إلى مقر جديد ومختبر على أحدث طراز. لمعرفة المزيد، ترجى زيارة .

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