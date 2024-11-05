أطلقت شركة Parse Biosciences تقنية Evercode لتثبيت الخلايا والنوى باستخدام مدخلات منخفضة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Parse Biosciences، وهي المزود الرائد لحلول تسلسل الخلية الفردية المتاحة والقابلة للتطوير، عن إطلاق وتوافر مجموعات التثبيت منخفضة المدخلات TMEvercode لكل من الخلايا والنوى. تُمكِّن الأدوات الجديدة الباحثين الذين لديهم عدد صغير من الخلايا أو النوى الأولية، والذين قد لا يتمكنون عادةً من إجراء تسلسل خلية واحدة باستخدام خلايا ثابتة.
التثبيت هو إستراتيجية يستخدمها العديد من الباحثين في الخلية الواحدة لأنها تمكنهم من جمع العينات في أوقات مختلفة ثم إجراء تحضير المكتبة والتسلسل مرة واحدة عندما يتم تجميع كل العينات. ومع ذلك، فإن التحدي المعروف في جميع تقنيات التثبيت هو أنها تتطلب عددًا معينًا من الخلايا أو النوى، عادة ما تكون 50,000 أو أكثر. مع المجموعات الجديدة من PARSE، يمكن للباحثين البدء بعدد قليل من 10,000 خلية أو نواة.
تعد مجموعات التثبيت الجديدة ذات المدخلات المنخفضة مثالية للباحثين الذين يعملون مع خلايا محدودة في ظروف مختلفة أو أولئك الذين يتعاملون مع عينات نادرة وثمينة. توفر هذه المجموعات مرونة مُحسَّنة وإمكانية الوصول إلى تحليل الخلية الواحدة، مما يسمح للعملاء بإصلاح ما يصل إلى 96 عينة في وقت واحد في شكل لوحة. تعمل هذه الترقية على تحسين التطبيقات بشكل كبير مثل فحص الأدوية عالية الإنتاجية وتحديد سمات عينات المرضى من مجموعات كبيرة.
صرح الدكتور Charlie Roco، كبير مسؤولي التكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة Parse Biosciences، قائلاً: "إن إطلاق مجموعات التثبيت منخفضة المدخلات Evercode هو انعكاس مباشر للتعليقات التي تلقيناها من عملائنا". "تعد المجموعات خطوة أخرى نحو تزويد مجتمع البحث بمزيد من الوصول والمرونة لإجراء دراسات الخلية الواحدة".
المجموعات الجديدة متاحة للشحن على الفور. سيكون أعضاء فريق PARSE في الموقع في ASHG للكشف عن تفاصيل إضافية حول مجموعات تثبيت Evercode منخفضة المدخلات للخلايا والنوى. قم بزيارة الفريق في الجناح رقم 703 طوال فترة المؤتمر.
حول Parse Biosciences
تُعد شركة Parse Biosciences شركة عالمية متخصصة في علوم الحياة وتتمثل مهمتها في تسريع التقدم في مجال صحة الإنسان والبحث العلمي. تمكّن الباحثين من إجراء تحليل الخلايا المفردة بمقياس وسهولة غير مسبوقين، وقد أتاح نهجها الرائد اكتشافات غير مسبوقة في علاج السرطان وإصلاح الأنسجة والعلاج بالخلايا الجذعية وأمراض الكلى والكبد ونمو الدماغ والجهاز المناعي.
بفضل التكنولوجيا التي طورها المؤسسان المشاركان Alex Rosenberg وCharles Roco في جامعة واشنطن، نجحت Parse في جمع رأس مال يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي، ويستخدم منتجاتها الآن 2,000 عميل في جميع أنحاء العالم تشتمل محفظتها المتنامية من المنتجات على EvercodeTM Whole Transcriptome، وEvercodeTM TCR، وEvercodeTM BCR، وGene Select، وحل لتحليل البيانات TrailmakerTM.
يقع مقر شركة Parse Biosciences في منطقة ساوث ليك يونيون النابضة بالحياة في سياتل، حيث توسعت مؤخرًا إلى مقر جديد ومختبر على أحدث طراز. لمعرفة المزيد، ترجى زيارة .
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