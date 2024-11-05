Copeland تُعيّن قائدًا جديدًا لمجموعة أعمال آسيا والمحيط الهادئ

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Copeland، المزود العالمي للحلول المناخية المستدامة، عن انضمام Michael Toh إلى الشركة كرئيس لوحدة الأعمال الإقليمية في آسيا والمحيط الهادئ. Copeland هي شركة محفظة مستقلة تابعة لشركة Blackstone، أكبر مدير للأصول البديلة في العالم، ضمن صندوق Capital Partners Fund XIII.

قال Ross B. Shuster، الرئيس التنفيذي لشركة Copeland: "إن المعرفة العميقة التي يتمتع بها Michael في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بالإضافة إلى خبرته القيادية الواسعة في مختلف أنحاء آسيا تجعله قائدًا مثاليًا لأعمالنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ". "إن قدرته المثبتة على تنمية الأعمال، إلى جانب نهجه الإستراتيجي للابتكار، تتماشى بشكل جيد مع اتجاهنا الاستراتيجي بينما نستمر في توسيع حضورنا في صناعات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وسلسلة التبريد والصناعات الصناعية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ."

بفضل خبرته التي تزيد عن 20 عامًا في مجال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والصناعات ذات الصلة، يتمتع Toh بسجل حافل من النجاح في دفع النمو والربحية في ظل ظروف السوق الديناميكية. قبل انضمامه إلى Copeland، قاد Toh عمليات Georg Fischer في آسيا والمحيط الهادئ. قاد فريق مبيعات آسيا والمحيط الهادئ لشركة Honeywell Building Solutions، وشغل العديد من المناصب القيادية في عمليات Johnson Controls في سنغافورة وماليزيا والصين. كما تولى Toh مسؤوليات حوكمة ورقابة كبيرة بصفته نائب رئيس مجلس إدارة Chinaust Group، وهو مشروع مشترك مع مؤسسة مملوكة للدولة مدرجة في الصين وعمل كعضو في فريق الإدارة التنفيذية العالمية لأنظمة الأنابيب.

وقال Toh: "أنا متحمس للانضمام إلى Copeland وأتطلع إلى دفع النمو والابتكار في هذه المنطقة الديناميكية". "تتمتع شركة Copeland بمكانة جيدة للمساعدة في حل بعض التحديات المناخية الأكثر تعقيدًا في العالم من خلال تمكين التحول في مجال الطاقة، وتسريع الانتقال إلى إمكانات الاحتباس الحراري العالمي المنخفضة والمبردات الطبيعية وحماية الأغذية القابلة للتلف والأدوية الحيوية طوال سلسلة التبريد".

ويمثل تعيين Toh خطوة أخرى إلى الأمام بالنسبة لشركة Copeland بعد أن أصبحت شركة مستقلة في عام 2023. تواصل الشركة بناء وتعزيز فريقها القيادي وتنفيذ إستراتيجيات نموها مع التركيز على العملاء والابتكار والاستدامة.

لمعرفة المزيد عن حلول Copeland المستدامة، تفضل بزيارة الموقع copland .

حول Copeland

إن شركة Copeland رائدة عالميًا في مجال حلول التدفئة والتبريد وسلسلة التبريد والصناعة المستدامة. نساعد العملاء التجاريين والصناعيين وعملاء التبريد والعملاء السكنيين على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة. نحن نتعامل مع قضايا مثل تغير المناخ، والنمو السكاني، والطلب على الكهرباء، وسلاسل التوريد العالمية المعقدة من خلال الابتكارات التي تعزز التحول في مجال الطاقة، وتسريع اعتماد المواد الصديقة للمناخ ذات الاحتباس الحراري العالمي المنخفض والمبردات الطبيعية، وحماية السلع الأكثر أهمية في العالم من خلال سلسلة تبريد فعالة ومستدامة. لدينا أكثر من 18,000 موظف، يعملون على الأرض في أكثر من 40 دولة - وهو حضور عالمي يتيح لنا خدمة العملاء أينما كانوا في العالم ومواجهة التحديات على نطاق واسع وبسرعة. تقدم علاماتنا التجارية الرائدة في الصناعة ومحفظتنا المتنوعة الابتكار والتكنولوجيا التي أثبتت جدواها في أكثر من 200 مليون منشأة في جميع أنحاء العالم. معًا، نخلق حلولاً مستدامة تعمل على تحسين الحياة وحماية الكوكب اليوم وللأجيال القادمة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة copeland .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :