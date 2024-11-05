Copeland تُعيّن قائدًا جديدًا لمجموعة أعمال آسيا والمحيط الهادئ

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Copeland، المزود العالمي للحلول المناخية المستدامة، عن انضمام Michael Toh إلى الشركة كرئيس لوحدة الأعمال الإقليمية في آسيا والمحيط الهادئ. Copeland هي شركة محفظة مستقلة تابعة لشركة Blackstone، أكبر مدير للأصول البديلة في العالم، ضمن صندوق Capital Partners Fund XIII.
قال Ross B. Shuster، الرئيس التنفيذي لشركة Copeland: "إن المعرفة العميقة التي يتمتع بها Michael في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بالإضافة إلى خبرته القيادية الواسعة في مختلف أنحاء آسيا تجعله قائدًا مثاليًا لأعمالنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ". "إن قدرته المثبتة على تنمية الأعمال، إلى جانب نهجه الإستراتيجي للابتكار، تتماشى بشكل جيد مع اتجاهنا الاستراتيجي بينما نستمر في توسيع حضورنا في صناعات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وسلسلة التبريد والصناعات الصناعية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ."
بفضل خبرته التي تزيد عن 20 عامًا في مجال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والصناعات ذات الصلة، يتمتع Toh بسجل حافل من النجاح في دفع النمو والربحية في ظل ظروف السوق الديناميكية. قبل انضمامه إلى Copeland، قاد Toh عمليات Georg Fischer في آسيا والمحيط الهادئ. قاد فريق مبيعات آسيا والمحيط الهادئ لشركة Honeywell Building Solutions، وشغل العديد من المناصب القيادية في عمليات Johnson Controls في سنغافورة وماليزيا والصين. كما تولى Toh مسؤوليات حوكمة ورقابة كبيرة بصفته نائب رئيس مجلس إدارة Chinaust Group، وهو مشروع مشترك مع مؤسسة مملوكة للدولة مدرجة في الصين وعمل كعضو في فريق الإدارة التنفيذية العالمية لأنظمة الأنابيب.
وقال Toh: "أنا متحمس للانضمام إلى Copeland وأتطلع إلى دفع النمو والابتكار في هذه المنطقة الديناميكية". "تتمتع شركة Copeland بمكانة جيدة للمساعدة في حل بعض التحديات المناخية الأكثر تعقيدًا في العالم من خلال تمكين التحول في مجال الطاقة، وتسريع الانتقال إلى إمكانات الاحتباس الحراري العالمي المنخفضة والمبردات الطبيعية وحماية الأغذية القابلة للتلف والأدوية الحيوية طوال سلسلة التبريد".
ويمثل تعيين Toh خطوة أخرى إلى الأمام بالنسبة لشركة Copeland بعد أن أصبحت شركة مستقلة في عام 2023. تواصل الشركة بناء وتعزيز فريقها القيادي وتنفيذ إستراتيجيات نموها مع التركيز على العملاء والابتكار والاستدامة.
لمعرفة المزيد عن حلول Copeland المستدامة، تفضل بزيارة الموقع copland .
حول Copeland
إن شركة Copeland رائدة عالميًا في مجال حلول التدفئة والتبريد وسلسلة التبريد والصناعة المستدامة. نساعد العملاء التجاريين والصناعيين وعملاء التبريد والعملاء السكنيين على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة. نحن نتعامل مع قضايا مثل تغير المناخ، والنمو السكاني، والطلب على الكهرباء، وسلاسل التوريد العالمية المعقدة من خلال الابتكارات التي تعزز التحول في مجال الطاقة، وتسريع اعتماد المواد الصديقة للمناخ ذات الاحتباس الحراري العالمي المنخفض والمبردات الطبيعية، وحماية السلع الأكثر أهمية في العالم من خلال سلسلة تبريد فعالة ومستدامة. لدينا أكثر من 18,000 موظف، يعملون على الأرض في أكثر من 40 دولة - وهو حضور عالمي يتيح لنا خدمة العملاء أينما كانوا في العالم ومواجهة التحديات على نطاق واسع وبسرعة. تقدم علاماتنا التجارية الرائدة في الصناعة ومحفظتنا المتنوعة الابتكار والتكنولوجيا التي أثبتت جدواها في أكثر من 200 مليون منشأة في جميع أنحاء العالم. معًا، نخلق حلولاً مستدامة تعمل على تحسين الحياة وحماية الكوكب اليوم وللأجيال القادمة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة copeland .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
MENAFN05112024004146001356ID1108851699
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.