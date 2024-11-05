Güntner تُعيِّن Michael Bauer في منصب نائب الرئيس العالمي للنمو والنجاح

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسرُّ Güntner ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا
التبريد والتبادل الحراري، الترحيب بالسيد Michael Bauer في منصب نائب الرئيس العالمي للنمو والنجاح. سيشرف Bauer في منصبه الجديد على التوجه الاستراتيجي لشركة A-HEAT-الشركة القابضة لمجموعة Güntner، وهي شركة رائدة في تكنولوجيا التبادل الحراري-حيث يتم التركيز على تعزيز مبادرات المبيعات والتسويق والخدمة لدفع النمو العالمي وتعزيز تأثير الشركة في قطاع التبريد.
هناك الكثير من الأشياء المشتركة التي تجمع بين Michael Bauer ومجموعة Güntner. "يحظى باحترام كبير في قطاع التبادل الحراري العالمي، وكان لنا شرف العمل معه لعقود من الزمن"، حسبما صرَّح Christian Weiser، الرئيس التنفيذي لشركة A-HEAT. "نعلم تمامًا مدى الاحترافية والموثوقية التي يتمتع بها، ونحن على يقين من أنه سيقدم لعملائنا ومساهمينا القيمة المضافة التي نبحث عنها."
ويأتي تعيين Bauer في أعقاب مسيرة مهنية متميزة استمرت 38 عامًا في القطاع، حيث شغَّل خلالها أدوارًا قيادية في العديد من أبرز شركات القطاع، بما في ذلك TROX GmbH، وFläktGroup، وSystemair، وebm-papst، وBITZER، ومؤخرًا Multi-Wing Group ApS. يتمتع بخبرة واسعة في مجال تصنيع الأنظمة والمكونات، إضافةً إلى خبرة قوية في تطوير الأعمال واستراتيجيات المبيعات والقيادة عبر الثقافات.
ومن جانبه صرَّح Bauer قائلاً: "تغمرني سعادة بالغة بأن أكون جزءًا من هذا الفريق المبتكر والمتقدم، والذي تشرفت بالتعرُّف على العديد من أعضائه على مدار سنوات". "أتطلع إلى المساهمة في تطوير مجموعة A-HEAT وتعزيز تأثيرنا في الصناعة، وتحقيق نجاح أكبر."
ساهمت مسيرة Bauer الدولية في تزويده برؤى فريدة من نوعها، حيث عاش وعمل في مناطق رئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة واليابان والصين والآن في الشرق الأوسط. وتُمكِّنه هذه الخبرة العالمية من قيادة مبادرات A-HEAT العالمية بشكل فعَّال، وضمان استمرار الشركة في تلبية الاحتياجات المتطورة لسوق ديناميكية وتنافسية.
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نبذة عن شركة Güntner
تُعدُّ شركة Güntner شركة رائدة عالميًا في تصنيع مكونات معدات التبريد وتكييف الهواء. تظهر الشركة حضورًا قويًا في جميع الأسواق حيث أن لديها أكثر من 4000 موظف ومكتب في أكثر من 50 بلدًا وستة مصانع في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والأمريكيتين. تضمن عقود من الخبرة في الصناعة والتكامل المستمر لأحدث التقنيات ونتائج الأبحاث معايير الجودة العالية لحلول Güntner. تلعب Güntner دورًا أساسيًا في حياتنا اليومية بدءًا من الحفاظ على الأطعمة الطازجة وتوفير درجات الحرارة الداخلية المريحة في المباني المكتبية إلى حلول مراكز البيانات وإنتاج الطاقة.
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