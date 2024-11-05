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Güntner تُعيِّن Michael Bauer في منصب نائب الرئيس العالمي للنمو والنجاح

11/5/2024 4:28:35 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسرُّ Güntner ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا التبريد والتبادل الحراري، الترحيب بالسيد Michael Bauer في منصب نائب الرئيس العالمي للنمو والنجاح. سيشرف Bauer في منصبه الجديد على التوجه الاستراتيجي لشركة A-HEAT-الشركة القابضة لمجموعة Güntner، وهي شركة رائدة في تكنولوجيا التبادل الحراري-حيث يتم التركيز على تعزيز مبادرات المبيعات والتسويق والخدمة لدفع النمو العالمي وتعزيز تأثير الشركة في قطاع التبريد.

هناك الكثير من الأشياء المشتركة التي تجمع بين Michael Bauer ومجموعة Güntner. "يحظى باحترام كبير في قطاع التبادل الحراري العالمي، وكان لنا شرف العمل معه لعقود من الزمن"، حسبما صرَّح Christian Weiser، الرئيس التنفيذي لشركة A-HEAT. "نعلم تمامًا مدى الاحترافية والموثوقية التي يتمتع بها، ونحن على يقين من أنه سيقدم لعملائنا ومساهمينا القيمة المضافة التي نبحث عنها."

ويأتي تعيين Bauer في أعقاب مسيرة مهنية متميزة استمرت 38 عامًا في القطاع، حيث شغَّل خلالها أدوارًا قيادية في العديد من أبرز شركات القطاع، بما في ذلك TROX GmbH، وFläktGroup، وSystemair، وebm-papst، وBITZER، ومؤخرًا Multi-Wing Group ApS. يتمتع بخبرة واسعة في مجال تصنيع الأنظمة والمكونات، إضافةً إلى خبرة قوية في تطوير الأعمال واستراتيجيات المبيعات والقيادة عبر الثقافات.

ومن جانبه صرَّح Bauer قائلاً: "تغمرني سعادة بالغة بأن أكون جزءًا من هذا الفريق المبتكر والمتقدم، والذي تشرفت بالتعرُّف على العديد من أعضائه على مدار سنوات". "أتطلع إلى المساهمة في تطوير مجموعة A-HEAT وتعزيز تأثيرنا في الصناعة، وتحقيق نجاح أكبر."

ساهمت مسيرة Bauer الدولية في تزويده برؤى فريدة من نوعها، حيث عاش وعمل في مناطق رئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة واليابان والصين والآن في الشرق الأوسط. وتُمكِّنه هذه الخبرة العالمية من قيادة مبادرات A-HEAT العالمية بشكل فعَّال، وضمان استمرار الشركة في تلبية الاحتياجات المتطورة لسوق ديناميكية وتنافسية.

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نبذة عن شركة Güntner

تُعدُّ شركة Güntner شركة رائدة عالميًا في تصنيع مكونات معدات التبريد وتكييف الهواء. تظهر الشركة حضورًا قويًا في جميع الأسواق حيث أن لديها أكثر من 4000 موظف ومكتب في أكثر من 50 بلدًا وستة مصانع في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والأمريكيتين. تضمن عقود من الخبرة في الصناعة والتكامل المستمر لأحدث التقنيات ونتائج الأبحاث معايير الجودة العالية لحلول Güntner. تلعب Güntner دورًا أساسيًا في حياتنا اليومية بدءًا من الحفاظ على الأطعمة الطازجة وتوفير درجات الحرارة الداخلية المريحة في المباني المكتبية إلى حلول مراكز البيانات وإنتاج الطاقة.

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