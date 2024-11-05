شركة Kymeta تكشف النقاب عن ثاني هوائي مسطح متعدد المدارات متحرك بعنوان Goshawktm U8

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Kymeta الرائدة عالميًا والمتخصصة في هوائيات الأقمار الصناعية المسطحة ( ) عن إطلاق Goshawk u8، وهو جهاز يعمل بتقنية هجينة ويدعم الاتصال في المدارات الأرضية الثابتة (GEO) والمدارات الأرضية المنخفضة (LEO) إلى جانب شبكات الاتصالات الخلوية. وقد جرى تصميم جهاز Goshawk u8 لتحقيق عنصر التنقل السلس، إذ يقدم حلاً قابلاً للتخصيص بالكامل يسهل تفعيله بسهولة في مجموعة كبيرة من المركبات والسفن، مما يوفر اتصالاً موثوقًا به ومزدوج الشبكة في أثناء الحركة، فهو مثالي لتلبية المتطلبات الحيوية للقوات العالمية.

يعد Goshawk u8 الجهاز الثاني متعدد المدارات والشبكات المتوافق مع مختلف أنواع المودم ضمن مجموعة منتجات Kymeta، كما يعتمد على محفظة الشركة المتنامية في سوق Multi-X. وتجدر هنا الإشارة إلى أن جهاز Goshawk u8 يعكس التزام Kymeta الراسخ بتوفير حلول اتصالات قابلة للتخصيص ومرنة ومبتكرة للغاية.

صرح Rick Bergman، رئيس شركة Kymeta ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يلبي جهاز Goshawk u8 الطلب المتزايد على الحصول على آلية اتصال عالي الأداء ومتنقل في بيئات متقلبة". "بفضل قدراته المعتمدة على البرمجيات، يضمن جهاز Goshawk u8 اتصالات متسقة وآمنة حتى في أبعد وأقسى البيئات."

توفر قدرات الجهاز متعددة المدارات مستوى محسنًا من توفر الخدمة ومرونتها، وبهذا يتوفر حل منخفض الطاقة وبسيط يسهل نشره وتفعيله، فقد جرى تصميمه لتلبية الاحتياجات التشغيلية لقوات الدفاع العالمية وغيرها من الصناعات ذات المتطلبات العالية، إذ إنه يضمن أداءً فائقًا في البيئات الصعبة.

في ظل إطلاق Goshawk u8، تواصل شركة Kymeta التحليق خارج سرب عالم تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مقدمةً حلولاً تمكِّن العملاء من الاستمتاع باتصال دائم في أي مكان في العالم.

ندعو الحاضرين في Global MilSatCom في لندن بالمملكة المتحدة في الفترة من 4 إلى 7 من نوفمبر إلى زيارتنا لرؤية Goshawk u8 رأي العين والتحدث إلى أحد أعضاء فريق Kymeta.

نبذة عن Kymeta

تعد Kymeta شركة رائدة في مجال منصات الاتصالات الذكية ذات اللوحات المسطحة، إذ توفر حلولاً مصممة خصوصًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات المؤسسية والعسكرية، وتطلق العنان للقيمة التجارية للفضاء بغية تلبية الطلب الهائل غير الملبى على النطاق العريض في كل مكان والاتصال المتنقل الفعلي للعملاء على مستوى العالم. كما توفر تقنية أسطح ميتا المبتكرة، إلى جانب المنهج الذي يعطي الأولوية للبرمجيات، أول هوائي أقمار صناعية مسطح متوفر تجاريًا قائم على مواد ميتا وموجه إلكترونيًا. علاوةً على ذلك، تعمل حلول Kymeta منخفضة التكلفة والطاقة ذات الإنتاجية العالية على تسهيل الاتصال المتنقل أو الثابت، لأي مركبة أو سفينة أو طائرة أو منصة ثابتة، مما يتيح للصناعات على الأرض تحويل عملياتها عن طريق استغلال القدرات في الفضاء.

وأخيرًا وليس آخرًا، تعد Kymeta شركة خاصة مقرها ريدموند، واشنطن.

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