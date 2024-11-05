شركة Kymeta تكشف النقاب عن ثاني هوائي مسطح متعدد المدارات متحرك بعنوان Goshawktm U8

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Kymeta الرائدة عالميًا والمتخصصة في هوائيات الأقمار الصناعية المسطحة ( ) عن إطلاق Goshawk u8، وهو جهاز يعمل بتقنية هجينة ويدعم الاتصال في المدارات الأرضية الثابتة (GEO) والمدارات الأرضية المنخفضة (LEO) إلى جانب شبكات الاتصالات الخلوية. وقد جرى تصميم جهاز Goshawk u8 لتحقيق عنصر التنقل السلس، إذ يقدم حلاً قابلاً للتخصيص بالكامل يسهل تفعيله بسهولة في مجموعة كبيرة من المركبات والسفن، مما يوفر اتصالاً موثوقًا به ومزدوج الشبكة في أثناء الحركة، فهو مثالي لتلبية المتطلبات الحيوية للقوات العالمية.
يعد Goshawk u8 الجهاز الثاني متعدد المدارات والشبكات المتوافق مع مختلف أنواع المودم ضمن مجموعة منتجات Kymeta، كما يعتمد على محفظة الشركة المتنامية في سوق Multi-X. وتجدر هنا الإشارة إلى أن جهاز Goshawk u8 يعكس التزام Kymeta الراسخ بتوفير حلول اتصالات قابلة للتخصيص ومرنة ومبتكرة للغاية.
صرح Rick Bergman، رئيس شركة Kymeta ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يلبي جهاز Goshawk u8 الطلب المتزايد على الحصول على آلية اتصال عالي الأداء ومتنقل في بيئات متقلبة". "بفضل قدراته المعتمدة على البرمجيات، يضمن جهاز Goshawk u8 اتصالات متسقة وآمنة حتى في أبعد وأقسى البيئات."
توفر قدرات الجهاز متعددة المدارات مستوى محسنًا من توفر الخدمة ومرونتها، وبهذا يتوفر حل منخفض الطاقة وبسيط يسهل نشره وتفعيله، فقد جرى تصميمه لتلبية الاحتياجات التشغيلية لقوات الدفاع العالمية وغيرها من الصناعات ذات المتطلبات العالية، إذ إنه يضمن أداءً فائقًا في البيئات الصعبة.
في ظل إطلاق Goshawk u8، تواصل شركة Kymeta التحليق خارج سرب عالم تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مقدمةً حلولاً تمكِّن العملاء من الاستمتاع باتصال دائم في أي مكان في العالم.
ندعو الحاضرين في Global MilSatCom في لندن بالمملكة المتحدة في الفترة من 4 إلى 7 من نوفمبر إلى زيارتنا لرؤية Goshawk u8 رأي العين والتحدث إلى أحد أعضاء فريق Kymeta.
نبذة عن Kymeta
تعد Kymeta شركة رائدة في مجال منصات الاتصالات الذكية ذات اللوحات المسطحة، إذ توفر حلولاً مصممة خصوصًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات المؤسسية والعسكرية، وتطلق العنان للقيمة التجارية للفضاء بغية تلبية الطلب الهائل غير الملبى على النطاق العريض في كل مكان والاتصال المتنقل الفعلي للعملاء على مستوى العالم. كما توفر تقنية أسطح ميتا المبتكرة، إلى جانب المنهج الذي يعطي الأولوية للبرمجيات، أول هوائي أقمار صناعية مسطح متوفر تجاريًا قائم على مواد ميتا وموجه إلكترونيًا. علاوةً على ذلك، تعمل حلول Kymeta منخفضة التكلفة والطاقة ذات الإنتاجية العالية على تسهيل الاتصال المتنقل أو الثابت، لأي مركبة أو سفينة أو طائرة أو منصة ثابتة، مما يتيح للصناعات على الأرض تحويل عملياتها عن طريق استغلال القدرات في الفضاء.
وأخيرًا وليس آخرًا، تعد Kymeta شركة خاصة مقرها ريدموند، واشنطن.
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