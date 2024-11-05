ITRS تعيِّن Ryan Terpstra في منصب المدير التنفيذي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت ITRS ، الشركة الرائدة المتخصَّصة في تقديم حلول مراقبة تكنولوجيا
المعلومات وإمكانية رصدها في الوقت الفعلي، اليوم عن تعيين Ryan Terpstra في منصب الرئيس التنفيذي. سيخلف Terpstra المخضرم Guy Warren، الذي قرر التوقف عن مزاولة الأدوار التنفيذية لقضاء المزيد من الوقت مع عائلته، بعد أن قاد الشركة بنجاح لأكثر من عقد من الزمان.
يتمتع Terpstra بخبرة تمتد إلى عقدين في قيادة شركات التكنولوجيا وتطويرها، بما في ذلك الشركات الناشئة المدعومة برأس المال المخاطر، وشركات الأسهم الخاصة متوسطة الحجم، والشركات العامة العالمية. شغَّل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي للمنتجات في ION Analytics، أحد أقسام ION Group والذي تشكَّل من خلال دمج Dealogic وAcuris وBackstop Solutions Group وSelerity.
انضم Terpstra إلى ION Group بعد استحواذها على شركة Selerity، حيث كان يشغَّل منصب المؤسس والمدير التنفيذي لأكثر من 10 سنوات. وخلال فترة عمله في Selerity وION Group، تخصص Terpstra في تصميم المنتجات المتطورة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتسويقها، مما جعله الشخص المثالي لتطوير مجموعة قدرات AIOps الحالية في ITRS وتجديدها.
تستعد ITRS في ظل القيادة الجديدة لـ Terpstra لمواصلة تعزيز عروضها للعملاء الجدد والحاليين من خلال المزيد من الابتكار في المنتجات وعمليات الدمج والاستحواذ المستهدفة. ويحظى Terpstra بدعم من مساهمي ITRS إلى جانب Montagu وTA Associates، الذين يواصلون الالتزام بدعم نمو الشركة على مدى السنوات القادمة.
وفي تعليقه على تعيينه، صرَّح Terpstra قائلاً: "يسرُّني للغاية الانضمام إلى منظمة عالمية المستوى مثل ITRS. يُعدُّ عملاؤنا أكثر تطورًا وتطلبًا، ويقومون بتشغيل بعض البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات الأكثر أهمية والتي تدعم الاقتصاد العالمي. يعني حصولنا على ثقة الآلاف من العملاء حول العالم عبر العديد من القطاعات أننا نلعب دورًا أساسيًا في ضمان استمرار هذا الاقتصاد.
"يسهِّم الدعم المُقدَّم من بعض كبار المستثمرين في النمو في العالم، إلى جانب المحترفين الموهوبين للغاية في ITRS، في شغلنا لمكانة رائعة لمواصلة تحقيق مهمتنا."
نجح Guy Warren، منذ انضمامه إلى شركة ITRS كرئيس تنفيذي في عام 2014، في تحويل الشركة إلى منصَّة إيرادات بقيمة 100 مليون دولار وتوسيع نطاق الشركة على المستوى العالمي. ولا يزال مساهمًا فرديًا مهمًا وسيواصل دعم الأعمال في منصب المدير الاستشاري.
وبالتطرُّق إلى الفترة التي قضاها في ITRS، صرَّح Warren قائلاً: "لقد استمتعت تمامًا بتكوين أساس ITRS وممارستها للأعمال بالطريقة المتبعة اليوم. أتوجه بجزيل الشكر إلى جميع زملائي، والمستثمرين الذين دعمونا، والعملاء الذين أظهروا لنا ولاءهم القوي. "أعلم أن ITRS في أيدٍ أمينة عندما يتولى Ryan مهام منصبه الجديد."
وواصل Terpstra حديثه قائلاً: "أريد أن أتقدَّم بخالص الشكر إلى Guy على قيادته وتفانيه في توسيع نطاق عمل ITRS لتصبح الشركة الناجحة كما هو الحال حاليًا. "يا له من شرف عظيم أن أواصل إرثه وقيادة ITRS خلال فصلها التالي المثير من النمو."
نبذة عن شركة ITRS
توفر ITRS إمكانية رصد تكنولوجيا المعلومات لغرض مُحدَّد. نُقدِّم حلول المراقبة والرصد المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والبنية الأساسية وخدمات الويب المهمة في الصناعات حيث تُحدِّث كل ثانية ضائعة تأثيرًا أداء الأعمال. وبما أننا الشركة الرائدة للرؤى القابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي، فإننا نعمل على تمكين اتخاذ القرارات المفيدة من خلال وضع كميات كبيرة من البيانات في سياقها الصحيح من مجموعة من التقنيات الواسعة - من الموقع المحلي إلى السحابة وكل شيء بينهما. نسعى جاهدين إلى تعزيز مرونة الأعمال والأداء والرشاقة للقطاعات الأكثر تطلبًا، ونضمن للعملاء القدرة على تشغيل العمليات بسلاسة وبشكل مستمر ودفع تحول الأعمال.
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