ITRS تعيِّن Ryan Terpstra في منصب المدير التنفيذي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت ITRS ، الشركة الرائدة المتخصَّصة في تقديم حلول مراقبة المعلومات وإمكانية رصدها في الوقت الفعلي، اليوم عن تعيين Ryan Terpstra في منصب الرئيس التنفيذي. سيخلف Terpstra المخضرم Guy Warren، الذي قرر التوقف عن مزاولة الأدوار التنفيذية لقضاء المزيد من الوقت مع عائلته، بعد أن قاد الشركة بنجاح لأكثر من عقد من الزمان.

يتمتع Terpstra بخبرة تمتد إلى عقدين في قيادة شركات التكنولوجيا وتطويرها، بما في ذلك الشركات الناشئة المدعومة برأس المال المخاطر، وشركات الأسهم الخاصة متوسطة الحجم، والشركات العامة العالمية. شغَّل مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي للمنتجات في ION Analytics، أحد أقسام ION Group والذي تشكَّل من خلال دمج Dealogic وAcuris وBackstop Solutions Group وSelerity.

انضم Terpstra إلى ION Group بعد استحواذها على شركة Selerity، حيث كان يشغَّل منصب المؤسس والمدير التنفيذي لأكثر من 10 سنوات. وخلال فترة عمله في Selerity وION Group، تخصص Terpstra في تصميم المنتجات المتطورة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتسويقها، مما جعله الشخص المثالي لتطوير مجموعة قدرات AIOps الحالية في ITRS وتجديدها.

تستعد ITRS في ظل القيادة الجديدة لـ Terpstra لمواصلة تعزيز عروضها للعملاء الجدد والحاليين من خلال المزيد من الابتكار في المنتجات وعمليات الدمج والاستحواذ المستهدفة. ويحظى Terpstra بدعم من مساهمي ITRS إلى جانب Montagu وTA Associates، الذين يواصلون الالتزام بدعم نمو الشركة على مدى السنوات القادمة.

وفي تعليقه على تعيينه، صرَّح Terpstra قائلاً: "يسرُّني للغاية الانضمام إلى منظمة عالمية المستوى مثل ITRS. يُعدُّ عملاؤنا أكثر تطورًا وتطلبًا، ويقومون بتشغيل بعض البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات الأكثر أهمية والتي تدعم الاقتصاد العالمي. يعني حصولنا على ثقة الآلاف من العملاء حول العالم عبر العديد من القطاعات أننا نلعب دورًا أساسيًا في ضمان استمرار هذا الاقتصاد.

"يسهِّم الدعم المُقدَّم من بعض كبار المستثمرين في النمو في العالم، إلى جانب المحترفين الموهوبين للغاية في ITRS، في شغلنا لمكانة رائعة لمواصلة تحقيق مهمتنا."

نجح Guy Warren، منذ انضمامه إلى شركة ITRS كرئيس تنفيذي في عام 2014، في تحويل الشركة إلى منصَّة إيرادات بقيمة 100 مليون دولار وتوسيع نطاق الشركة على المستوى العالمي. ولا يزال مساهمًا فرديًا مهمًا وسيواصل دعم الأعمال في منصب المدير الاستشاري.

وبالتطرُّق إلى الفترة التي قضاها في ITRS، صرَّح Warren قائلاً: "لقد استمتعت تمامًا بتكوين أساس ITRS وممارستها للأعمال بالطريقة المتبعة اليوم. أتوجه بجزيل الشكر إلى جميع زملائي، والمستثمرين الذين دعمونا، والعملاء الذين أظهروا لنا ولاءهم القوي. "أعلم أن ITRS في أيدٍ أمينة عندما يتولى Ryan مهام منصبه الجديد."

وواصل Terpstra حديثه قائلاً: "أريد أن أتقدَّم بخالص الشكر إلى Guy على قيادته وتفانيه في توسيع نطاق عمل ITRS لتصبح الشركة الناجحة كما هو الحال حاليًا. "يا له من شرف عظيم أن أواصل إرثه وقيادة ITRS خلال فصلها التالي المثير من النمو."

نبذة عن شركة ITRS

توفر ITRS إمكانية رصد تكنولوجيا المعلومات لغرض مُحدَّد. نُقدِّم حلول المراقبة والرصد المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والبنية الأساسية وخدمات الويب المهمة في الصناعات حيث تُحدِّث كل ثانية ضائعة تأثيرًا أداء الأعمال. وبما أننا الشركة الرائدة للرؤى القابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي، فإننا نعمل على تمكين اتخاذ القرارات المفيدة من خلال وضع كميات كبيرة من البيانات في سياقها الصحيح من مجموعة من التقنيات الواسعة - من الموقع المحلي إلى السحابة وكل شيء بينهما. نسعى جاهدين إلى تعزيز مرونة الأعمال والأداء والرشاقة للقطاعات الأكثر تطلبًا، ونضمن للعملاء القدرة على تشغيل العمليات بسلاسة وبشكل مستمر ودفع تحول الأعمال.

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