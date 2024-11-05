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314 مليار ريال أرباح أرامكو خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024

11/5/2024 4:27:18 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أرامكو السعودية اليوم، النتائج المالية للربع الثالث 2024 الذي حققت فيه نتائج قوية مدعومة بأداء تشغليي مُحكم، إذ بلغ صافي الدخل: 103.4 مليارات ريال، وبلغ في الربع الثالث من العام الماضي 2023م : 122.2 مليار ريال. وأشارت أرامكو السعودية إلى أن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت 132.1 مليار ريال، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2023 الذي بلغ 117.6 مليار ريال، في حين بلغت التدفقات النقدية الحرة 82.5 مليار ريال، وبلغت في الربع الثالث من العام 2023: 76.3 مليار ريال، منوهة بأن نسبة المديونية بلغت 1.9% كما في 30 سبتمبر 2024، مقارنة مع -6.3% في نهاية عام 2023.
كما أعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثالث من عام 2024 بقيمة 76.1 مليار ريال، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 40.4 مليار ريال، تُدفع في الربع الرابع. وأفادت بأن صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 يتماشى مع ما أجمعت عليه آراء المحللين، على الرغم من بعض الرسوم غير النقدية بقيمة بلغت قرابة 3.3 مليارات ريال.
وأوضحت أن نفقات رأسمالية بقيمة إجمالية بلغت 49.6 مليار ريال في الربع الثالث لدعم النمو الإستراتيجي على المدى البعيد، وأن الطلب القوي على إصدار صكوك دولية بقيمة 11.25 مليار ريال الذي يزيد من تنويع قاعدة المستثمرين ويعزز محفظة السيولة.
وذكرت أرامكو السعودية أن التطورات في أعمال قطاع التنقيب والإنتاج تعمل على تعزيز مرونة الإنتاج والتقدم في توسعة مجال الغاز، وأن برنامج الطاقة المتجددة يتقدم مع الإغلاق المالي لثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إجمالية متوقعة تبلغ 5.5 غيغاواط 2.
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، إن أرامكو السعودية حققت صافي دخل وتدفقات نقدية حرة قوية خلال الربع الثالث على الرغم من انخفاض أسعار النفط، كما حققنا تقدمًا في تطوير قطاع التنقيب والإنتاج، وعملنا على تعزيز سلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وطوّرنا برنامج مصادر الطاقة الجديدة لدينا، مع استمرارنا في الاستثمار عبر الدورات. وأشار المهندس الناصر إلى أن الإصدار الأخير للصكوك الدولية بقيمة 3.0 مليار دولار أسهم في تسليط الضوء على ثقة المستثمرين القوية في أرامكو السعودية، مشيدًا بالتقدم الكبير الذي تواصل الشركة تحقيقه، مع المحافظة على مستويات عالية من الربحية والأداء التشغيلي والموثوقية. وأفاد الناصر أن الشركة تركز على فرص النمو الإستراتيجي، وتحقيق القيمة من خلال التكامل والتنويع، فإننا نعتزم المحافظة على زخمنا الإيجابي، وتعزيز مكانتنا كلاعب عالمي رائد في مجال الطاقة والبتروكيميائيات".

MENAFN05112024000089011017ID1108851692

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