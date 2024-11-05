ميتا تُمدد حظر إعلانات الدعاية السياسية لما بعد انتهاء التصويت في أمريكا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت“ميتا بلاتفورمز” إنها سوف تُمدد حظر الإعلانات الجديدة المتعلقة بالدعاية السياسية لما بعد انتهاء التصويت في انتخابات
الرئاسة الأمريكية.
ذكرت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك” في بيان، أن هذا الحظر سوف يستمر حتى وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
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يأتي قرار“ميتا” اتساقاً مع سياساتها التي اتبعتها بهذا الصدد على مدار السنوات الماضية، وأشارت إلى أنه يصعب التحقق من الادعاءات الواردة في الإعلانات السياسية الجديدة بشكل فعال خلال الفترة الأخيرة من التصويت.
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