ميتا تُمدد حظر إعلانات الدعاية السياسية لما بعد انتهاء التصويت في أمريكا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت“ميتا بلاتفورمز” إنها سوف تُمدد حظر الإعلانات الجديدة المتعلقة بالدعاية السياسية لما بعد انتهاء التصويت في الرئاسة الأمريكية.

ذكرت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك” في بيان، أن هذا الحظر سوف يستمر حتى وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

موضوعات“المركزي الأسترالي” يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى بـ13 عامًا الأسهم الصينية تُغلق عند أعلى مستوى في 4 أسابيع عمال“بوينج” يوافقون على عرض الأجور الجديد وينهون الإضراب

يأتي قرار“ميتا” اتساقاً مع سياساتها التي اتبعتها بهذا الصدد على مدار السنوات الماضية، وأشارت إلى أنه يصعب التحقق من الادعاءات الواردة في الإعلانات السياسية الجديدة بشكل فعال خلال الفترة الأخيرة من التصويت.