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العنب المصري يخترق السوق الفيتنامية

11/5/2024 4:27:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستعد السوق الفيتنامية لاستقبال العنب المصري، خلال الشهر الجاري.

ونجحت وزارة الزراعة في فتح السوق الفيتنامية، لأول مرة، أمام صادرت مصر من العنب.

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وأوضح تقرير للحجر الزراعي ، أنه اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري أصبح السوق الفيتنامية مفتوح أمام المصدريين المصريين لمحصول العنب وذلك طبقا لخطاب الجانب الفيتنامي في هذا الشأن.

وقال محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري، إن هذا جاء بعد مفاوضات تجاوزت 5 أعوام مع نظيره الفيتنامي، والتي انتهت بزيارة لوفد من الحجر الزراعي الفيتنامي في أغسطس الماضي، والتي أثمرت عن التوافق، ووضع ضوابط الصحة النباتية لتصدير العنب المصري إلى فيتنام.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية، والتى أصبحت تمثل من أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي، وتنفيذا للتعليمات بفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية، وتيسير حركة نفاذها إلى معظم دول العالم.

وتجدر الإشارة، إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 30 أكتوبر الجاري، تجاوزت 7.1 مليون طن من المنتجات الزراعية، بحوالي 4.1 مليار دولار بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

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