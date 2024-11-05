العنب المصري يخترق السوق الفيتنامية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستعد السوق الفيتنامية لاستقبال العنب المصري، خلال الشهر الجاري.
ونجحت وزارة الزراعة في فتح السوق الفيتنامية، لأول مرة، أمام صادرت مصر من العنب.
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وأوضح تقرير للحجر الزراعي ، أنه اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري أصبح السوق الفيتنامية مفتوح أمام المصدريين المصريين لمحصول العنب وذلك طبقا لخطاب الجانب الفيتنامي في هذا الشأن.
وقال محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري، إن هذا جاء بعد مفاوضات تجاوزت 5 أعوام مع نظيره الفيتنامي، والتي انتهت بزيارة لوفد من الحجر الزراعي الفيتنامي في أغسطس الماضي، والتي أثمرت عن التوافق، ووضع ضوابط الصحة النباتية لتصدير العنب المصري إلى فيتنام.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية، والتى أصبحت تمثل من أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي، وتنفيذا للتعليمات بفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية، وتيسير حركة نفاذها إلى معظم دول العالم.
وتجدر الإشارة، إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 30 أكتوبر الجاري، تجاوزت 7.1 مليون طن من المنتجات الزراعية، بحوالي 4.1 مليار دولار بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
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