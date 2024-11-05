الصين تشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات. - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تقدمت الصين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية النهائية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية صينية الصنع، في تصعيد للنزاع التجاري الذي أصبح واقعًا منذ يوليو.
وحسبما نقلت وكالة“بلومبرج”، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان:“نعتقد أن الحكم النهائي للاتحاد الأوروبي بشأن تدابير مكافحة الدعم الحكومي الصيني لشركات السيارات يفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني، كما أنه ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية”.
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وحث بيان الوزارة، الاتحاد الأوروبي على تصحيح تلك الخطوة بشكل فوري، من أجل الحفاظ على استقرار سلاسل توريد السيارات العالمية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين بكين وبروكسل.
ويأتي ذلك بعدما نشر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي اللائحة التي تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 45% على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع، والتي كانت سارية بشكل مؤقت منذ يوليو الماضي.
وأجرى الاتحاد الأوروبي وثاني أكبر شريك تجاري له مناقشات تهدف إلى البحث عن حلول بديلة حتى بعد سريان التعريفات الجمركية، ولكن فشلت هذه المحاولات في إيجاد حلول ترضي الطرفين.
المصدر:
MENAFN05112024000202011048ID1108851684
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