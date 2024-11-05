الصين تشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات. - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تقدمت الصين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية النهائية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية صينية الصنع، في تصعيد للنزاع التجاري الذي أصبح واقعًا منذ يوليو.

وحسبما نقلت وكالة“بلومبرج”، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان:“نعتقد أن الحكم النهائي للاتحاد الأوروبي بشأن تدابير مكافحة الدعم الحكومي الصيني لشركات السيارات يفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني، كما أنه ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية”.

موضوعات“المركزي الأسترالي” يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى بـ13 عامًا الأسهم الصينية تُغلق عند أعلى مستوى في 4 أسابيع عمال“بوينج” يوافقون على عرض الأجور الجديد وينهون الإضراب

وحث بيان الوزارة، الاتحاد الأوروبي على تصحيح تلك الخطوة بشكل فوري، من أجل الحفاظ على استقرار سلاسل توريد السيارات العالمية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين بكين وبروكسل.

ويأتي ذلك بعدما نشر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي اللائحة التي تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 45% على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع، والتي كانت سارية بشكل مؤقت منذ يوليو الماضي.

وأجرى الاتحاد الأوروبي وثاني أكبر شريك تجاري له مناقشات تهدف إلى البحث عن حلول بديلة حتى بعد سريان التعريفات الجمركية، ولكن فشلت هذه المحاولات في إيجاد حلول ترضي الطرفين.

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