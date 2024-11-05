عمومية بالم هيلز تُقر شراء حصة ياسين منصور في تعليم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أقرت الجمعية العادية لشركة“بالم هيلز للتعمير”، على إبرام عقد معاوضة لقيام الشركة بشراء كامل أسهم ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”بالم هيلز”، في شركة“تعليم لخدمات الإدارة” البالغة 216.11 مليون سهم
وقيمتها 1.869 مليار جنيه بسعر التكلفة 8.65 جنيه للسهم.
كما وافقت العمومية على إبرام عقد معاوضة بشراء أسهم شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة“ماكور للفنادق”.
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وأوضحت الشركة أن حصة المنصور والمغربي في ماكور للفنادق تبلغ نسبتها 9.5% من رأسمال الشركة وقيمتها 175.58 مليون جنيه بسعر 19.36 جنيه للسهم، لتصيح مساهمة بالم هيلز في ماكور للفنادق 69.5% من أسهم رأسمال الشركة.
كما قبلت العمومية تنازل الشركة عن كافة الحقوق والمستحقات للشركة تحت عقد المشاركة المؤرخ في سبتمبر 2017 لصالح شركة“بالم للتنمية العمرانية”.
فيما وافقت لعمومية غير العادية، على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 123.36 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 61.68 مليون سهم بالقيمة الاسمية 2 جنيه للسهم ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 5.75 مليار جنيه.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة“بالم هيلز للتعمير” بشأن تخفيض رأس المال، عبر إعدام أسهم خزينة.
وتضمن تقرير الإفصاح تخفيض رأس المال المصدر من 5.88 مليار جنيه إلى 5.76 مليار جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة وعددها 61.68 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم 2 جنيه بإجمالي قيمة 123.36 مليون جنيه.
واعتمدت شركة بالم هيلز للتعمير، تخفيض رأسمال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة بإجمالي 61.68 مليون سهم. وتقرر شراء 88.2 مليون سهم خزينة بحد أقصى 3% من خلال السوق المفتوح تمويلًا من موارد الشركة.
واعتمدت الشركة شراء حصة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة“ماكور للفنادق” والبالغة 9.5% وقيمتها 175.58 مليون جنيه لتصيح مساهمة بالم هيلز في ماكور للفنادق 69.5% من أسهم رأسمال الشركة.
كما قرر مجلس الإدارة شراء كامل أسهم يس منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبالم هيلز، في شركة تعليم لخدمات الإدارة البالغة 216.11 مليون سهم بسعر التكلفة 8.65 جنيه للسهم، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.
وكان وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير على كفالة الشركة لشركتها التابعة بالم للتنمية العمرانية.
وأوضحت الشركة، أن كفالة بالم للتنمية في التمويل المشترك طويل الأجل الممنوح من بنك مصر والبنوك المشاركة بقيمة 10.3 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع“باديا”.
تضاعفت مبيعات شركة“بالم هيلز للتعمير”، بنسبة 293% حتى 20 أغسطس الجاري، أي بمضاعف أكثر من 3.9 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت الشركة مبيعات جديدة تخطت الـ110 مليار جنيه حتى 20 أغسطس الجاري، مقابل 28 مليار جنيه في المدة نفسها من العام الماضي.
وتضاعفت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير، بنسبة 178.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 1.78 مليار جنيه، مقارنة بربح 638.82 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 10.93 مليار جنيه، مقابل 6.91 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.
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