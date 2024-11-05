عمومية بالم هيلز تُقر شراء حصة ياسين منصور في تعليم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت الجمعية العادية لشركة“بالم هيلز للتعمير”، على إبرام عقد معاوضة لقيام الشركة بشراء كامل أسهم ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”بالم هيلز”، في شركة“تعليم لخدمات الإدارة” البالغة 216.11 وقيمتها 1.869 مليار جنيه بسعر التكلفة 8.65 جنيه للسهم.

كما وافقت العمومية على إبرام عقد معاوضة بشراء أسهم شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة“ماكور للفنادق”.

موضوعات“بنيان” ترفع رأس مالها بـ416 مليون جنيه ليصل إلى 1.65 مليار جنيه “أودن” تقرر تأسيس صندوقين للاستثمار في الأسهم وأدوات النقد ترتفع 0.22% في مستهل التداولات

وأوضحت الشركة أن حصة المنصور والمغربي في ماكور للفنادق تبلغ نسبتها 9.5% من رأسمال الشركة وقيمتها 175.58 مليون جنيه بسعر 19.36 جنيه للسهم، لتصيح مساهمة بالم هيلز في ماكور للفنادق 69.5% من أسهم رأسمال الشركة.

كما قبلت العمومية تنازل الشركة عن كافة الحقوق والمستحقات للشركة تحت عقد المشاركة المؤرخ في سبتمبر 2017 لصالح شركة“بالم للتنمية العمرانية”.

فيما وافقت لعمومية غير العادية، على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 123.36 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 61.68 مليون سهم بالقيمة الاسمية 2 جنيه للسهم ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 5.75 مليار جنيه.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة“بالم هيلز للتعمير” بشأن تخفيض رأس المال، عبر إعدام أسهم خزينة.

وتضمن تقرير الإفصاح تخفيض رأس المال المصدر من 5.88 مليار جنيه إلى 5.76 مليار جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة وعددها 61.68 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم 2 جنيه بإجمالي قيمة 123.36 مليون جنيه.

واعتمدت شركة بالم هيلز للتعمير، تخفيض رأسمال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة بإجمالي 61.68 مليون سهم. وتقرر شراء 88.2 مليون سهم خزينة بحد أقصى 3% من خلال السوق المفتوح تمويلًا من موارد الشركة.

واعتمدت الشركة شراء حصة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة“ماكور للفنادق” والبالغة 9.5% وقيمتها 175.58 مليون جنيه لتصيح مساهمة بالم هيلز في ماكور للفنادق 69.5% من أسهم رأسمال الشركة.

كما قرر مجلس الإدارة شراء كامل أسهم يس منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبالم هيلز، في شركة تعليم لخدمات الإدارة البالغة 216.11 مليون سهم بسعر التكلفة 8.65 جنيه للسهم، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.

وكان وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير على كفالة الشركة لشركتها التابعة بالم للتنمية العمرانية.

وأوضحت الشركة، أن كفالة بالم للتنمية في التمويل المشترك طويل الأجل الممنوح من بنك مصر والبنوك المشاركة بقيمة 10.3 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع“باديا”.

تضاعفت مبيعات شركة“بالم هيلز للتعمير”، بنسبة 293% حتى 20 أغسطس الجاري، أي بمضاعف أكثر من 3.9 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الشركة مبيعات جديدة تخطت الـ110 مليار جنيه حتى 20 أغسطس الجاري، مقابل 28 مليار جنيه في المدة نفسها من العام الماضي.

وتضاعفت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير، بنسبة 178.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 1.78 مليار جنيه، مقارنة بربح 638.82 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 10.93 مليار جنيه، مقابل 6.91 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.