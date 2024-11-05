هبوط أرباح نينتيندو اليابانية بنحو 70% في الربع المالي الثاني - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أرباح“نينتيندو” اليابانية بدرجة كبيرة خلال الربع الثاني من عامها المالي، ما دفعها إلى خفض توقعاتها لإجمالي المبيعات السنوية من أجهزة الألعاب“سويتش”.

قالت مبرمجة لعبة“سوبر ماريو” في تقريرها المالي، إن إيرادات الربع المنتهي في 30 سبتمبر تراجعت بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 276.7 مليار ين (1.8 مليار دولار)، لكنها ظلت أعلى من التوقعات عند 273.34 مليار ين.

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وهبط صافي الأرباح بنسبة 69% إلى 27.7 مليار ين (181.94 مليون دولار) خلال نفس الفترة، أي قرابة نصف توقعات المحللين عند 48.06 مليار ين، حسبما ورد في التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء.

ونتيجة لذلك، خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات أجهزة“سويتش” على مدار العام المالي الجاري الذي ينتهي في مارس 2025، إلى 12.5 مليون وحدة من 13.5 مليون وحدة في تقديرها السابق، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.

كما خفضت توقعاتها للمبيعات السنوية إلى 1.28 تريليون ين من 1.35 تريليون ين، والأرباح التشغيلية إلى 360 مليار ين من 400 مليار ين، مشيرة إلى تباطؤ الطلب على الإصدار الحالي من أجهزة“سويتش”، والتي طُرحت بالأسواق قبل أكثر من 7 سنوات.

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