Wednesday, 06 November 2024 07:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هبوط أرباح نينتيندو اليابانية بنحو 70% في الربع المالي الثاني - جريدة البورصة

11/5/2024 4:27:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أرباح“نينتيندو” اليابانية بدرجة كبيرة خلال الربع الثاني من عامها المالي، ما دفعها إلى خفض توقعاتها لإجمالي المبيعات السنوية من أجهزة الألعاب“سويتش”.

قالت مبرمجة لعبة“سوبر ماريو” في تقريرها المالي، إن إيرادات الربع المنتهي في 30 سبتمبر تراجعت بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 276.7 مليار ين (1.8 مليار دولار)، لكنها ظلت أعلى من التوقعات عند 273.34 مليار ين.

موضوعات متعلقة “المركزي الأسترالي” يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى بـ13 عامًا الأسهم الصينية تُغلق عند أعلى مستوى في 4 أسابيع عمال“بوينج” يوافقون على عرض الأجور الجديد وينهون الإضراب

وهبط صافي الأرباح بنسبة 69% إلى 27.7 مليار ين (181.94 مليون دولار) خلال نفس الفترة، أي قرابة نصف توقعات المحللين عند 48.06 مليار ين، حسبما ورد في التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء.

ونتيجة لذلك، خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات أجهزة“سويتش” على مدار العام المالي الجاري الذي ينتهي في مارس 2025، إلى 12.5 مليون وحدة من 13.5 مليون وحدة في تقديرها السابق، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.

كما خفضت توقعاتها للمبيعات السنوية إلى 1.28 تريليون ين من 1.35 تريليون ين، والأرباح التشغيلية إلى 360 مليار ين من 400 مليار ين، مشيرة إلى تباطؤ الطلب على الإصدار الحالي من أجهزة“سويتش”، والتي طُرحت بالأسواق قبل أكثر من 7 سنوات.

المصدر:

MENAFN05112024000202011048ID1108851682

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث