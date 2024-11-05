هبوط أرباح نينتيندو اليابانية بنحو 70% في الربع المالي الثاني - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أرباح“نينتيندو” اليابانية بدرجة كبيرة خلال الربع الثاني من عامها المالي، ما دفعها إلى خفض توقعاتها لإجمالي المبيعات السنوية من أجهزة الألعاب“سويتش”.
قالت مبرمجة لعبة“سوبر ماريو” في تقريرها المالي، إن إيرادات الربع المنتهي في 30 سبتمبر تراجعت بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 276.7 مليار ين (1.8 مليار دولار)، لكنها ظلت أعلى من التوقعات عند 273.34 مليار ين.
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وهبط صافي الأرباح بنسبة 69% إلى 27.7 مليار ين (181.94 مليون دولار) خلال نفس الفترة، أي قرابة نصف توقعات المحللين عند 48.06 مليار ين، حسبما ورد في التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء.
ونتيجة لذلك، خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات أجهزة“سويتش” على مدار العام المالي الجاري الذي ينتهي في مارس 2025، إلى 12.5 مليون وحدة من 13.5 مليون وحدة في تقديرها السابق، وفق ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.
كما خفضت توقعاتها للمبيعات السنوية إلى 1.28 تريليون ين من 1.35 تريليون ين، والأرباح التشغيلية إلى 360 مليار ين من 400 مليار ين، مشيرة إلى تباطؤ الطلب على الإصدار الحالي من أجهزة“سويتش”، والتي طُرحت بالأسواق قبل أكثر من 7 سنوات.
المصدر:
MENAFN05112024000202011048ID1108851682
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