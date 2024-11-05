القطاع الخاص الإماراتي يحقق أسرع معدل للنمو منذ 5 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات الشهر الماضي، أسرع معدل للنمو منذ أبريل، حيث قام كثير من الشركات بزيادة الإنتاج استجابة لارتفاع حجم المبيعات وتحسن مصادر الأعمال وقوة أعداد العملاء، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن“إس آند بي غلوبال” اليوم الثلاثاء.

في الشهر الماضي، تحسنت ثقة الشركات بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 18 شهراً خلال سبتمبر، حيث توقعت أن يستمر النمو خلال العام المقبل، بدعم من انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ أبريل.

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وصل المؤشر إلى 54.1 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 53.8 نقطة خلال شهر سبتمبر، لكنه يظل من أضعف القراءات التي سجلها طوال النصف الأول من العام.

“خفضت الشركات أسعار إنتاجها للمرة الأولى منذ ستة أشهر في محاولة للتغلب على تباطؤ المبيعات. ومن الناحية الإيجابية، جاء ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر”، وفق ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الأول لدى“إس أند بي غلوبال ماركت إنتلجينس”.

وتابع“أضاف تراجع نمو الأعمال الجديدة في شهر أكتوبر إلى المؤشرات التي تفيد بأن الاقتصاد غير المنتج للنفط يفقد قوته بعد فترة نمو قوية في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024”.

في دبي، انخفض مؤشر مديري المشتريات من 54.1 نقطة في سبتمبر- الأدنى في ثلاثة أشهر- إلى 53.2 نقطة في أكتوبر. وارتفع حجم الأعمال الجديدة بأبطأ معدل منذ بداية عام 2022، بسبب“ظروف السوق الأكثر صعوبة وزيادة أعداد المنافسين”. كما انخفضت وتيرة نمو التوظيف، لكن نمو الإنتاج تسارع قليلاً إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر خلال أكتوبر.

على غرار الصورة العامة للاقتصاد الإماراتي، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي انخفاضاً في متوسط أسعار البيع للمرة الأولى منذ شهر أبريل، وهو ما ارتبط بالمنافسة القوية. وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر، لكن وتيرة التضخم تباطأت إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر.

تفاصيل بارزة لمؤشر مديري المشتريات في الإمارات لشهر أكتوبر :

تباطأ نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوياته منذ شهر فبراير 2023.

ارتفعت طلبات الأعمال الجديدة، لكن معدل النمو انخفض إلى أضعف مستوى له في 20 شهراً.

ساهم ضعف نمو الأعمال الجديدة في ارتفاع أعداد العمالة بمعدل كان هو الأضعف في عامين ونصف.

ظل نمو شراء مستلزمات الإنتاج حاداً، خاصة في ظل بذل الشركات جهوداً كبيرةً للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة في الفترة الأخيرة.

ساعد التحسن القوي في فترات تسليم الموردين على تباطؤ زيادة الأعمال المتراكمة.

حدث تغير طفيف في المخزون الإجمالي للشركات لتمتد بذلك فترة ركود المخزون المستمرة منذ يوليو.

أفادت الشركات بأضعف زيادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج في ستة أشهر.

شهدت أسعار المشتريات والأجور تباطؤاً، حيث سجلت الأخيرة أضعف وتيرة للتضخم في ما يقرب من عام.

انخفض متوسط أسعار المنتجات والخدمات لأول مرة منذ أبريل.

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