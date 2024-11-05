نهاية نوفمبر.. مفاوضات مصرية ألمانية لمناقشة التعاون الاقتصادى مستقبلًا

MENAFN - Al-Borsa News) تشهد العاصمة الألمانية برلين، بنهاية شهر نوفمبر الجاري، المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.

وبحثت رانيا المشاط، التخطيط والتعاون الدولي، مع نيلز أنين، الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية، تعزيز التعاون في مجال سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.

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وناقش الطرفان، خلال اللقاء، مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية .

وتطرقت الوزيرة إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى.

وكذلك بحثا ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج ((نُوَفِّي))، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون.