أودن تربح 28 مليون جنيه في الربع الثالث بنمو 98% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“أودن للاستثمارات المالية” بنسبة 97.9% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل 28 مليون جنيه، مقارنة بربح 14.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 42.57 مليون جنيه، مقابل 21.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
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وكانت تحولت شركة أودن للاستثمارات المالية إلى ربح 118.3 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، مقارنة بصافي خسائر 7.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وزادت الإيرادات المجمعة خلال التسعة أشهر لتصل 169.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات 9.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت وافقت شركة“أودن للاستثمارات المالية”، على تأسيس صندوق متخصص للبذور والكيماويات والأسمدة والتكنولوجيا الحيوية (صندوق ملكية خاصة رأسمال المخاطر).
وأوضحت الشركة، أنه سيتم تأسيس الصندوق مع شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.
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