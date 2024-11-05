الزيوت المستخلصة تقترح توزيع 14 قرشًا للسهم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اقترح مجلس إدارة شركة“الزيوت المستخلصة ومنتجاته”، توزيع نقدي على المساهمين بقيمة 14 قرشًا للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
وتراجعت أرباح شركة“الزيوت المستخلصة ومنتجاتها” بنسبة 64.7% خلال العام المالي الماضي، لتصل 8.74 مليون جنيه، مقارنة بربح 24.7 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
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فييما ارتفعت إيرادات الزيوت المستخلصة خلال العام المالي الماضي إلى 3.67 مليار جنيه، مقابل 3.62 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وأرجعت الشركة تعديل صافي الربح إلى إجراء بعض التسويات والقيود المحاسبية اللازمة على القوائم المالية.
وتراجعت أرباح شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 12% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل 8.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 9.45 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 2.89 مليار جنيه، مقابل 2.57 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى ارتفاع أسعار الطاقة والخامات والمستلزمات في إنتاج سلع مسعرة جبريًا.
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