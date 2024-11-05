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الزيوت المستخلصة تقترح توزيع 14 قرشًا للسهم - جريدة البورصة

11/5/2024 4:27:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اقترح مجلس إدارة شركة“الزيوت المستخلصة ومنتجاته”، توزيع نقدي على المساهمين بقيمة 14 قرشًا للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

وتراجعت أرباح شركة“الزيوت المستخلصة ومنتجاتها” بنسبة 64.7% خلال العام المالي الماضي، لتصل 8.74 مليون جنيه، مقارنة بربح 24.7 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

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فييما ارتفعت إيرادات الزيوت المستخلصة خلال العام المالي الماضي إلى 3.67 مليار جنيه، مقابل 3.62 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة تعديل صافي الربح إلى إجراء بعض التسويات والقيود المحاسبية اللازمة على القوائم المالية.

وتراجعت أرباح شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 12% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل 8.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 9.45 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 2.89 مليار جنيه، مقابل 2.57 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى ارتفاع أسعار الطاقة والخامات والمستلزمات في إنتاج سلع مسعرة جبريًا.

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