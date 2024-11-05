نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الثلاثاء.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 56.3 نقطة في سبتمبر إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أعلى قراءة منذ 6 أشهر.

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قراءة المؤشر تشير“إلى قوة أحوال الاقتصاد على مستوى البلاد. ويعد هذا النمو جزءاً من اتجاه التوسع المطرد منذ سبتمبر 2020، مدفوعا بالطلب المتزايد ومتماشياً مع أهداف“رؤية 2030′′، بحسب نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض.

التحسن القوي يرجع إلى نمو كبير في المبيعات ساعد على مزيد من التوسع في النشاط التجاري والتوظيف ونشاط المشتريات والمخزونات، وفقاً للتقرير. وقال الغيث إن“الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر مع وصول مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى نقطة له منذ مارس تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ(رؤية 2030) على الابتكار وتطوير البنية التحتية”.

كما تسارعت وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج بعد تسجيل أدنى مستوى لها في 3 سنوات في سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، حيث أفاد كثير من الشركات بوجود مخزون كافٍ.

لكن التقرير أشار إلى أن التحسن صاحبه تراكم ضغوط التكلفة المتعلقة بالمواد والموظفين، ما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في 4 شهور، هي الأقوى منذ يناير.

توقع الغيث في التقرير أن“تتجاوز مساهمة القطاع غير المنتج للنفط 52% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق نمواً يزيد عن 4% في عام 2024”.

أبرز ما جاء في التقرير:

نمو مخزون مستلزمات الإنتاج مرة أخرى بشكل ملحوظ في أكتوبر.

زيادة طاقة العمالة، حيث وظفت الشركات المزيد من العمال للشهر السادس على التوالي.

ارتفاع معدل التضخم الإجمالي في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ بداية العام.

شركات الإنشاءات والخدمات ترى أن المنافسة في السوق لا تزال تشكل تهديداً رئيسياً لحجم المبيعات.