Wednesday, 06 November 2024 07:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأحد المقبل.. تسليم دفعة من وحدات سكن مصر فى القاهرة الجديدة

11/5/2024 4:27:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ تسليم دفعة جديدة من وحدات“سكن مصر” في مدينة القاهرة الجديدة ، يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر، وحتى يوم 17 ديسمبر 2024.

وأوضح شريف الشربيني وزير الإسكان، أن التسليم سيتم بعمارات سكن مصر بـ”منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى”، مسلسل رقم“3 – 4 – 5” المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى بالمشروع.

موضوعات متعلقة رئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر سيظل ملاذًا آمنًا رغم تقلبات الأسعار نهاية نوفمبر.. مفاوضات مصرية ألمانية لمناقشة التعاون الاقتصادى مستقبلًا العنب المصري يخترق السوق الفيتنامية الجدول الزمنى للتسليم

وأوضح عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 38، يوم الأحد 10/11/2024.

ووحدات العمارة 39، يوم الإثنين 11/11/2024.

ووحدات العمارة 41، يوم الثلاثاء 12/11/2024.

ووحدات العمارة 78، يوم الأربعاء 13/11/2024.

ووحدات العمارة 77، يوم الخميس 14/11/2024.

ولفت إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 76، يوم الأحد 17/11/2024.

ووحدات العمارة 75، يوم الإثنين 18/11/2024.

ووحدات العمارة 49، يوم الثلاثاء 19/11/2024.

ووحدات العمارة 67، يوم الأربعاء 20/11/2024.

ووحدات العمارة 37، يوم الخميس 21/11/2024.

وقال إنه سيتم تسليم وحدات العمارة 15، يوم الأحد 24/11/2024.

ووحدات العمارة 14، يوم الإثنين 25/11/2024.

ووحدات العمارة 36، يوم الثلاثاء 26/11/2024.

ووحدات العمارة 48، يوم الأربعاء 27/11/2024.

ووحدات العمارة 47، يوم الخميس 28/11/2024.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 66، يوم الأحد 1/12/2024.

ووحدات العمارة 44، يوم الإثنين 2/12/2024.

ووحدات العمارة 45، يوم الثلاثاء 3/12/2024.

ووحدات العمارة 42، يوم الأربعاء 4/12/2024.

ووحدات العمارة 43، يوم الخميس 5/12/2024.

ووحدات العمارة 65، يوم الأحد 8/12/2024.

ووحدات العمارة 64، يوم الإثنين 9/12/2024.

ووحدات العمارة 50، يوم الثلاثاء 10/12/2024.

ووحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 11/12/2024.

ووحدات العمارة 3، يوم الخميس 12/12/2024.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 9، يوم الأحد 15/12/2024.

ووحدات العمارة 23، يوم الإثنين 16/12/2024.

ووحدات العمارة 24، يوم الثلاثاء 17/12/2024.

وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

MENAFN05112024000202011048ID1108851676

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث