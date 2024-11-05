الأحد المقبل.. تسليم دفعة من وحدات سكن مصر فى القاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ تسليم دفعة جديدة من وحدات“سكن مصر” في مدينة القاهرة الجديدة
، يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر، وحتى يوم 17 ديسمبر 2024.
وأوضح شريف الشربيني وزير الإسكان، أن التسليم سيتم بعمارات سكن مصر بـ”منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى”، مسلسل رقم“3 – 4 – 5” المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى بالمشروع.
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وأوضح عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 38، يوم الأحد 10/11/2024.
ووحدات العمارة 39، يوم الإثنين 11/11/2024.
ووحدات العمارة 41، يوم الثلاثاء 12/11/2024.
ووحدات العمارة 78، يوم الأربعاء 13/11/2024.
ووحدات العمارة 77، يوم الخميس 14/11/2024.
ولفت إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 76، يوم الأحد 17/11/2024.
ووحدات العمارة 75، يوم الإثنين 18/11/2024.
ووحدات العمارة 49، يوم الثلاثاء 19/11/2024.
ووحدات العمارة 67، يوم الأربعاء 20/11/2024.
ووحدات العمارة 37، يوم الخميس 21/11/2024.
وقال إنه سيتم تسليم وحدات العمارة 15، يوم الأحد 24/11/2024.
ووحدات العمارة 14، يوم الإثنين 25/11/2024.
ووحدات العمارة 36، يوم الثلاثاء 26/11/2024.
ووحدات العمارة 48، يوم الأربعاء 27/11/2024.
ووحدات العمارة 47، يوم الخميس 28/11/2024.
وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 66، يوم الأحد 1/12/2024.
ووحدات العمارة 44، يوم الإثنين 2/12/2024.
ووحدات العمارة 45، يوم الثلاثاء 3/12/2024.
ووحدات العمارة 42، يوم الأربعاء 4/12/2024.
ووحدات العمارة 43، يوم الخميس 5/12/2024.
ووحدات العمارة 65، يوم الأحد 8/12/2024.
ووحدات العمارة 64، يوم الإثنين 9/12/2024.
ووحدات العمارة 50، يوم الثلاثاء 10/12/2024.
ووحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 11/12/2024.
ووحدات العمارة 3، يوم الخميس 12/12/2024.
وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 9، يوم الأحد 15/12/2024.
ووحدات العمارة 23، يوم الإثنين 16/12/2024.
ووحدات العمارة 24، يوم الثلاثاء 17/12/2024.
وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
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