الأحد المقبل.. تسليم دفعة من وحدات سكن مصر فى القاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ تسليم دفعة جديدة من وحدات“سكن مصر” في مدينة، يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر، وحتى يوم 17 ديسمبر 2024.

وأوضح شريف الشربيني الإسكان، أن التسليم سيتم بعمارات سكن مصر بـ”منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى”، مسلسل رقم“3 – 4 – 5” المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى بالمشروع.

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وأوضح عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 38، يوم الأحد 10/11/2024.

ووحدات العمارة 39، يوم الإثنين 11/11/2024.

ووحدات العمارة 41، يوم الثلاثاء 12/11/2024.

ووحدات العمارة 78، يوم الأربعاء 13/11/2024.

ووحدات العمارة 77، يوم الخميس 14/11/2024.

ولفت إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 76، يوم الأحد 17/11/2024.

ووحدات العمارة 75، يوم الإثنين 18/11/2024.

ووحدات العمارة 49، يوم الثلاثاء 19/11/2024.

ووحدات العمارة 67، يوم الأربعاء 20/11/2024.

ووحدات العمارة 37، يوم الخميس 21/11/2024.

وقال إنه سيتم تسليم وحدات العمارة 15، يوم الأحد 24/11/2024.

ووحدات العمارة 14، يوم الإثنين 25/11/2024.

ووحدات العمارة 36، يوم الثلاثاء 26/11/2024.

ووحدات العمارة 48، يوم الأربعاء 27/11/2024.

ووحدات العمارة 47، يوم الخميس 28/11/2024.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 66، يوم الأحد 1/12/2024.

ووحدات العمارة 44، يوم الإثنين 2/12/2024.

ووحدات العمارة 45، يوم الثلاثاء 3/12/2024.

ووحدات العمارة 42، يوم الأربعاء 4/12/2024.

ووحدات العمارة 43، يوم الخميس 5/12/2024.

ووحدات العمارة 65، يوم الأحد 8/12/2024.

ووحدات العمارة 64، يوم الإثنين 9/12/2024.

ووحدات العمارة 50، يوم الثلاثاء 10/12/2024.

ووحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 11/12/2024.

ووحدات العمارة 3، يوم الخميس 12/12/2024.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 9، يوم الأحد 15/12/2024.

ووحدات العمارة 23، يوم الإثنين 16/12/2024.

ووحدات العمارة 24، يوم الثلاثاء 17/12/2024.

وأضاف الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.