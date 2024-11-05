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البورصة ترتفع 0.22% في مستهل التداولات - جريدة البورصة

11/5/2024 4:26:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد المؤشر الرئيسى بنحو 0.22% خلال التعاملات، وسط قيم تداولات بلغت 218 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر فى جلسة الثلاثاء بنسبة 0.22% ليسجل 30718 نقطة، بينما صعد المؤشر الإسلامى EGX33 بنحو 0.08% ليصل إلى مستوى 3175 نقطة.

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وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% إلى 8145 نقطة.، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.32% إلى 11356 نقطة.

وتم التداول ببداية التعاملات على 94 مليون سهم، بقيمة بلغت 218.5 مليون جنيه من خلال 8.6 ألف عملية، من خلال التعامل على 183 شركات خلال الجلسة، ارتفع منها 54 سهماً، وتراجعت أسعار 22 أسهم، فى حين استقرت أسعار 107 سهماً دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.228 تريليون جنيه.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بصافى 3 ملايين جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع بصافى 2.7 مليون جنيه و0.3 مليون جنيه على الترتيب.

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