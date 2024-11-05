البورصة ترتفع 0.22% في مستهل التداولات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد المؤشر الرئيسى بنحو 0.22% خلال التعاملات، وسط قيم تداولات بلغت 218 مليون جنيه.
وارتفع المؤشر فى جلسة الثلاثاء بنسبة 0.22% ليسجل 30718 نقطة، بينما صعد المؤشر الإسلامى EGX33 بنحو 0.08% ليصل إلى مستوى 3175 نقطة.
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وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% إلى 8145 نقطة.، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.32% إلى 11356 نقطة.
وتم التداول ببداية التعاملات على 94 مليون سهم، بقيمة بلغت 218.5 مليون جنيه من خلال 8.6 ألف عملية، من خلال التعامل على 183 شركات خلال الجلسة، ارتفع منها 54 سهماً، وتراجعت أسعار 22 أسهم، فى حين استقرت أسعار 107 سهماً دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.228 تريليون جنيه.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بصافى 3 ملايين جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع بصافى 2.7 مليون جنيه و0.3 مليون جنيه على الترتيب.
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