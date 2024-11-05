انخفاض الأسهم الأوروبية في أول أيام الانتخابات الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات البورصة
الثلاثاء، متأثرة بحالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق العالمية في أول أيام التصويت بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.18% إلى 508 نقاط ، مع تراجع أسهم النفط والغاز 0.44% مقابل ارتفاع قطاع التعدين 0.72%.
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وفي حين استقر“فوتسي” البريطاني عند 8184 نقطة، تراجع مؤشرا“داكس” الألماني بنسبة 0.18% إلى 19113 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.25% إلى 7352 نقطة.
تسيطر مجريات الانتخابات الأمريكية لعام 2024 على انتباه المستثمرين حول العالم، إذ يتجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس، ونواب مجلسي النواب والشيوخ في ظل حالة غير مسبوقة من الاستقطاب السياسي الداخلي مع تقارب احتمالات فوز كلا المرشحين الرئيسيين“دونالد ترامب” و”كامالا هاريس”.
فقد سهم“دي إتش إل” 1.85% من قيمته خلال جلسة اليوم لينخفض إلى 36.66 يورو، بعدما كشفت الشركة الألمانية المتخصصة في توصيل الطرود عن نتائج أعمال سلبية في الربع الثالث.
وانخفض سهم“هوجو بوس” بنسبة 0.86% إلى 42.68 يورو بعدما أشارت صانعة الأزياء والمنتجات الفخمة في تقريرها المالي إلى تراجع الأرباح الفصلية بنسبة 7%.
المصدر:
MENAFN05112024000202011048ID1108851673
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