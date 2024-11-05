انخفاض الأسهم الأوروبية في أول أيام الانتخابات الأمريكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الثلاثاء، متأثرة بحالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق العالمية في أول أيام التصويت بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.18% إلى 508 نقاط ، مع تراجع أسهم النفط والغاز 0.44% مقابل ارتفاع قطاع التعدين 0.72%.

موضوعاتالأسهم الصينية تُغلق عند أعلى مستوى في 4 أسابيع عمال“بوينج” يوافقون على عرض الأجور الجديد وينهون الإضراب نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

وفي حين استقر“فوتسي” البريطاني عند 8184 نقطة، تراجع مؤشرا“داكس” الألماني بنسبة 0.18% إلى 19113 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.25% إلى 7352 نقطة.

تسيطر مجريات الانتخابات الأمريكية لعام 2024 على انتباه المستثمرين حول العالم، إذ يتجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس، ونواب مجلسي النواب والشيوخ في ظل حالة غير مسبوقة من الاستقطاب السياسي الداخلي مع تقارب احتمالات فوز كلا المرشحين الرئيسيين“دونالد ترامب” و”كامالا هاريس”.

فقد سهم“دي إتش إل” 1.85% من قيمته خلال جلسة اليوم لينخفض إلى 36.66 يورو، بعدما كشفت الشركة الألمانية المتخصصة في توصيل الطرود عن نتائج أعمال سلبية في الربع الثالث.

وانخفض سهم“هوجو بوس” بنسبة 0.86% إلى 42.68 يورو بعدما أشارت صانعة الأزياء والمنتجات الفخمة في تقريرها المالي إلى تراجع الأرباح الفصلية بنسبة 7%.

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