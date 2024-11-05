أودن تقرر تأسيس صندوقين للاستثمار في الأسهم وأدوات النقد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة شركة“أودن للاستثمارات المالية”، تأسيس صندوقين استثمار برأسمال 5 ملايين جنيه لكل صندوق.

وتقرر تأسيس صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية- صندوق مفتوح- برأسمال 5 ملايين جنيه.

موضوعات“بنيان” ترفع رأس مالها بـ416 مليون جنيه ليصل إلى 1.65 مليار جنيه ترتفع 0.22% في مستهل التداولات “الزيوت المستخلصة” تقترح توزيع 14 قرشًا للسهم

كما قرر مجلس الإدارة تأسيس صندوق استثمار أودن للاستثمار في أدوات النقد- صندوق مفتوح- برأسمال 5 ملايين جنيه.

وارتفعت أرباح شركة“أودن للاستثمارات المالية” بنسبة 97.9% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل 28 مليون جنيه، مقارنة بربح 14.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 42.57 مليون جنيه، مقابل 21.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وكانت تحولت شركة أودن للاستثمارات المالية إلى ربح 118.3 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، مقارنة بصافي خسائر 7.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وزادت الإيرادات المجمعة خلال التسعة أشهر لتصل 169.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات 9.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت وافقت شركة“أودن للاستثمارات المالية”، على تأسيس صندوق متخصص للبذور والكيماويات والأسمدة والتكنولوجيا الحيوية (صندوق ملكية خاصة رأسمال المخاطر).

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تأسيس الصندوق مع شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.