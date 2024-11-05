بنيان ترفع رأس مالها بـ416 مليون جنيه ليصل إلى 1.65 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت شركة بنيان للتنمية والتجارة إتمام زيادة رأس مالها بقيمة 416 مليون جنيه، ليصبح رأس مالها المدفوع 1.654 مليار جنيه بعد الزيادة.

قال المهندس شامل أبو الفضل، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بنيان، إن زيادة رأس المال تعزز وضع الشركة المالي، وإمكانية اقتناص فرص استحواذ جديدة تعزز القيمة والعوائد الاستثمارية للمساهمين.

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وأضاف، أن الشركة ملتزمة بضخ الاستثمارات التي تحقق عوائد استثمارية مرتفعة يحافظ على ريادتها في الاستثمار العقارى فى السوق المصرى الذى يتمتع بجاذبية استثمارية عالية.

ونشرت جريدة البورصة منذ أيام وفق ما أوردته مصادر مطلعة، أن شركة بنيان للتنمية والتجارة، التابعة لشركة كومباس كابيتال، أوشكت على إتمام زيادة رأسمال الشركة بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه خلال الشهر الجارى.

وأضافت المصادر أن رأسمال الشركة حاليًا يبلغ 1.238 مليار جنيه، من المتوقع أن يصل بعد الزيادة إلى 1.65 مليار جنيه.

ووفقًا لباين الشركة اليوم، فإنها تسعى بصورة مستمرة لاقتناص صفقات على الأصول العقارية الإدارية و التجارية فى ذو عوائد متيزة.

ويتكون فريق الاستثمار في الشركة من خبراء لديهم خبرة متنوعة و طويلة في مجال الاستثمار العقارى، حيث يسعي فريق العمل بالشركة للاستحواذ على عقارات مميزة في أماكن مرموقة ذو مستقبل استثماري واعد مما يساعدهم في تحقيق أهدافهم نحو تعزيز قيمتها الاستثمارية بعد الاستحواذ.

تسعى رؤية الشركة إلى تقديم حلول استثمارية فريدة تحقق عوائد قوية من خلال الحفاظ على الاستثمارات العقارية التي تزداد قيمتها بشكل افضل من معدلات التضخم، فضلا عن تحقيق تدفقات نقدية من الإيجارات لتلك الأصول العقارية.

تمتلك الشركة حالياً محفظة متنوعة تضم ثمانية أصول عقارية في مناطق بشرق وغرب القاهرة وتعمل الشركة فى الوقت الحالى على دراسة و تقييم العديد من الاصول للاستحواذ عليها.