بنيان ترفع رأس مالها بـ416 مليون جنيه ليصل إلى 1.65 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهت شركة بنيان للتنمية والتجارة إتمام زيادة رأس مالها بقيمة 416 مليون جنيه، ليصبح رأس مالها المدفوع 1.654 مليار جنيه بعد الزيادة.
قال المهندس شامل أبو الفضل، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بنيان، إن زيادة رأس المال تعزز وضع الشركة المالي، وإمكانية اقتناص فرص استحواذ جديدة تعزز القيمة والعوائد الاستثمارية للمساهمين.
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وأضاف، أن الشركة ملتزمة بضخ الاستثمارات التي تحقق عوائد استثمارية مرتفعة يحافظ على ريادتها في الاستثمار العقارى فى السوق المصرى الذى يتمتع بجاذبية استثمارية عالية.
ونشرت جريدة البورصة منذ أيام وفق ما أوردته مصادر مطلعة، أن شركة بنيان للتنمية والتجارة، التابعة لشركة كومباس كابيتال، أوشكت على إتمام زيادة رأسمال الشركة بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه خلال الشهر الجارى.
وأضافت المصادر أن رأسمال الشركة حاليًا يبلغ 1.238 مليار جنيه، من المتوقع أن يصل بعد الزيادة إلى 1.65 مليار جنيه.
ووفقًا لباين الشركة اليوم، فإنها تسعى بصورة مستمرة لاقتناص صفقات على الأصول العقارية الإدارية و التجارية فى ذو عوائد متيزة.
ويتكون فريق الاستثمار في الشركة من خبراء لديهم خبرة متنوعة و طويلة في مجال الاستثمار العقارى، حيث يسعي فريق العمل بالشركة للاستحواذ على عقارات مميزة في أماكن مرموقة ذو مستقبل استثماري واعد مما يساعدهم في تحقيق أهدافهم نحو تعزيز قيمتها الاستثمارية بعد الاستحواذ.
تسعى رؤية الشركة إلى تقديم حلول استثمارية فريدة تحقق عوائد قوية من خلال الحفاظ على الاستثمارات العقارية التي تزداد قيمتها بشكل افضل من معدلات التضخم، فضلا عن تحقيق تدفقات نقدية من الإيجارات لتلك الأصول العقارية.
تمتلك الشركة حالياً محفظة متنوعة تضم ثمانية أصول عقارية في مناطق بشرق وغرب القاهرة وتعمل الشركة فى الوقت الحالى على دراسة و تقييم العديد من الاصول للاستحواذ عليها.
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