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عمال بوينج يوافقون على عرض الأجور الجديد وينهون الإضراب

11/5/2024 4:26:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انتهى إضراب عشرات الآلاف من العمال في شركة بوينج العملاقة لصناعة الطائرات، بعد حوالي سبعة أسابيع.

وقالت مصادر بالشركة، إن الموظفين قبلوا العرض الأخير الذي قدمته الشركة المصنعة للطائرات، والذي يتضمن زيادة في الدخل بنسبة 38% على مدى أربع سنوات.

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وبموجب الاتفاق الجديد، سيحصل العمال أيضًا على دفعة لمرة واحدة قدرها 12000 دولار وقد تفاوضت نقابة العاملين في الشركة بالفعل على استلام المدفوعات ويجب على العمال الآن العودة إلى العمل بحلول 12 نوفمبر الجاري على أبعد تقدير.

وكان الإضراب قد بدأ في منتصف سبتمبر الماضي وهدد بتعميق أزمة العمل والإنتاج في شركة بوينج العملاقة لصناعة الطائرات.

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