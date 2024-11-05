عمال بوينج يوافقون على عرض الأجور الجديد وينهون الإضراب

(MENAFN
- Al-Borsa News) انتهى إضراب عشرات الآلاف من العمال في شركة بوينج العملاقة لصناعة الطائرات، بعد حوالي سبعة أسابيع.
وقالت مصادر بالشركة، إن الموظفين قبلوا العرض الأخير الذي قدمته الشركة المصنعة للطائرات، والذي يتضمن زيادة في الدخل بنسبة 38% على مدى أربع سنوات.
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وبموجب الاتفاق الجديد، سيحصل العمال أيضًا على دفعة لمرة واحدة قدرها 12000 دولار وقد تفاوضت نقابة العاملين في الشركة بالفعل على استلام المدفوعات ويجب على العمال الآن العودة إلى العمل بحلول 12 نوفمبر الجاري على أبعد تقدير.
وكان الإضراب قد بدأ في منتصف سبتمبر الماضي وهدد بتعميق أزمة العمل والإنتاج في شركة بوينج العملاقة لصناعة الطائرات.
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