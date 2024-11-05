القدس: الاحتلال يقتحم جبل المكبر وسلوان ومخيم قلنديا

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدتي جبل المكبر وسلوان بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم جبل المكبر بقوات كبيرة من الجيش والشرطة، ودفع بتعزيزات إلى شارع العين في بلدة سلوان.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال مدينة بالقدس، ونشرت قواتها في العديد من الحارات، واعتلى الجنود أسطح بعض المنازل.

وذكر شهود عيان أن الاحتلال أطلق خلال الاقتحام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.