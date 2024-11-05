القدس: الاحتلال يقتحم جبل المكبر وسلوان ومخيم قلنديا

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدتي جبل المكبر وسلوان بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم جبل المكبر بقوات كبيرة من الجيش والشرطة، ودفع بتعزيزات إلى شارع العين في بلدة سلوان.
وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال مدينة بالقدس، ونشرت قواتها في العديد من الحارات، واعتلى الجنود أسطح بعض المنازل.
وذكر شهود عيان أن الاحتلال أطلق خلال الاقتحام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.
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