بأمعاء خاوية: أردنيّون في مبادرة إنسانيّة لإنهاء تجويع غزّة

(MENAFN
- Palestine News Network
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عمّان / PNN - سط خذلان دوليّ لوضع حدّ لمجازر حرب الإبادة الإسرائيليّة على قطاع غزّة، واستمرار حصار التجويع في شماله، اختار عشرات الأردنيّين المشاركة في مبادرة "مضربون عن الطعام لأجل غزّة" الّتي انطلقت في عدد من دول العالم مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وجاءت مشاركة شباب وشابّات من الأردنّ تلبية لمبادرة أطلقها حساب على مواقع التواصل الاجتماعيّ تحمل اسم "مضربون عن الطعام لأجل غزّة".
الشبّان الأردنيّون قرّروا خوض هذا التحدّي رغم آثاره الصحّيّة، علّهم يكونون سببًا في تحقيق هدف إنسانيّ بفكّ الحصار عن مدن بشمال قطاع غزّة، وبالأخصّ جباليا وبيت حانون وبيت لاهيًا، وإدخال المساعدات إليها.
وفي أوّل أربعة أيّام من الإضراب، تمكّنت الحملة من استقطاب 60 أردنيًّا للمشاركة في إضراب الأمعاء الخاوية، آملين زيادة العدد خلال 100 يوم حدّدوها لإضرابهم الساعي لتحقيق مطلبهم الرئيسيّ بالسماح بإدخال 500 شاحنة مساعدات إلى شمال غزّة.
وبدأ الجيش الإسرائيليّ في 5 أكتوبر/ تشرين الأوّل المنصرم، قصفًا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوّتها"، بينما يقول الفلسطينيّون إنّ إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.
وتسبّب الهجوم المتزامن مع حصار مشدّد في خروج مستشفيات محافظة الشمال عن الخدمة، كذلك أدّى إلى توقّف خدمات الدفاع المدنيّ ومركّبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطينيّ.
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