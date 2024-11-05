بأمعاء خاوية: أردنيّون في مبادرة إنسانيّة لإنهاء تجويع غزّة

MENAFN - Palestine News ) عمّان / PNN - سط خذلان دوليّ لوضع حدّ لمجازر حرب الإبادة الإسرائيليّة على قطاع غزّة، واستمرار حصار التجويع في شماله، اختار عشرات الأردنيّين المشاركة في مبادرة "مضربون عن الطعام لأجل غزّة" الّتي انطلقت في عدد من دول العالم مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وجاءت مشاركة شباب وشابّات من الأردنّ تلبية لمبادرة أطلقها حساب على مواقع التواصل الاجتماعيّ تحمل اسم "مضربون عن الطعام لأجل غزّة".

الشبّان الأردنيّون قرّروا خوض هذا التحدّي رغم آثاره الصحّيّة، علّهم يكونون سببًا في تحقيق هدف إنسانيّ بفكّ الحصار عن مدن بشمال قطاع غزّة، وبالأخصّ جباليا وبيت حانون وبيت لاهيًا، وإدخال المساعدات إليها.

وفي أوّل أربعة أيّام من الإضراب، تمكّنت الحملة من استقطاب 60 أردنيًّا للمشاركة في إضراب الأمعاء الخاوية، آملين زيادة العدد خلال 100 يوم حدّدوها لإضرابهم الساعي لتحقيق مطلبهم الرئيسيّ بالسماح بإدخال 500 شاحنة مساعدات إلى شمال غزّة.

وبدأ الجيش الإسرائيليّ في 5 أكتوبر/ تشرين الأوّل المنصرم، قصفًا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوّتها"، بينما يقول الفلسطينيّون إنّ إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.

وتسبّب الهجوم المتزامن مع حصار مشدّد في خروج مستشفيات محافظة الشمال عن الخدمة، كذلك أدّى إلى توقّف خدمات الدفاع المدنيّ ومركّبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطينيّ.







