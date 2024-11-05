استقرار أسعار الذهب عالميا ترقبا للانتخابات الأميركية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع امتناع المستثمرين عن المجازفة، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، فضلاً عن ترقب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ "للأخبار الاقتصادية، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، مسجلاً 2733.39 دولار للأوقية، بعدما بلغ مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 2790.15 الأسبوع الماضي، في حين شهدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة، مسجلة 2742.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.46 للأوقية، وخسر البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 982.50 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1076.50 دولار.