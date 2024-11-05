استقرار أسعار الذهب عالميا ترقبا للانتخابات الأميركية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع امتناع المستثمرين عن المجازفة، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، فضلاً عن ترقب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ "للأخبار الاقتصادية، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، مسجلاً 2733.39 دولار للأوقية، بعدما بلغ مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 2790.15 الأسبوع الماضي، في حين شهدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة، مسجلة 2742.40 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.46 للأوقية، وخسر البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 982.50 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1076.50 دولار.
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