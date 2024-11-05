الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند مدخل سلفيت الشمالي

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية عند المدخل الشمالي لمدينة سلفيت.
وأفاد شهود عيان ، بأن الاحتلال يعيق لليوم الثالث على التوالي حركة المواطنين عند
المدخل الشمالي، إذ يحتجز المركبات ويدقق في هويات المواطنين، ويلتقط الصور لهم.
يذكر، أن هذا المدخل يربط سلفيت بالقرى المجاورة والمدن الرئيسية مثل نابلس وقلقيلية، كما يشهد حركة تجارية نشطة على مدار اليوم.
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