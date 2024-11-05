الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند مدخل سلفيت الشمالي

MENAFN - Palestine News ) سلفيت / PNN - شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية عند المدخل الشمالي لمدينة سلفيت.

وأفاد شهود عيان ، بأن الاحتلال يعيق لليوم الثالث على التوالي حركة المواطنين عند

المدخل الشمالي، إذ يحتجز المركبات ويدقق في هويات المواطنين، ويلتقط الصور لهم.

يذكر، أن هذا المدخل يربط سلفيت بالقرى المجاورة والمدن الرئيسية مثل نابلس وقلقيلية، كما يشهد حركة تجارية نشطة على مدار اليوم.