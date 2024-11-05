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الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم

11/5/2024 4:15:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية ، بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية خرجت من بوابات جدار التوسع والفصل العنصري غرب قرى الشعراوية شمال المحافظة، مرورا ببلدات عتيل، ودير الغصون، ومثلث علار وقفين، والجاروشية، وضاحية شويكة، إلى أن وصلت إلى دوار العليمي "المحاكم"، غرب المدينة.

وأضافت، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المواطنين، في محيط دوار اليونس في الحي الشمالي للمدينة.

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