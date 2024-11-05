الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم.
وأفادت مصادر محلية ، بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية خرجت من بوابات جدار التوسع والفصل العنصري غرب قرى الشعراوية شمال المحافظة، مرورا ببلدات عتيل، ودير الغصون، ومثلث علار وقفين، والجاروشية، وضاحية شويكة، إلى أن وصلت إلى دوار العليمي "المحاكم"، غرب المدينة.
وأضافت، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المواطنين، في محيط دوار اليونس في الحي الشمالي للمدينة.
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