صندوق الاستثمار يعلن عن الانتهاء من تركيب نظام طاقة شمسية في الملجا العربي

MENAFN - Palestine News ) القدس /PNN / تعبيرا عن التزامه اتجاه مؤسسات المجتمعية في اطار سياسة المسؤولية الاجتماعية اعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني عن الانتهاء من تركيب نظام طاقة شمسية في الملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي في القدس، وذلك ضمن برنامج منح القدس للطاقة الخضراء والاستدامة، والذي ينفذه الصندوق بالشراكة مع الاتحاد الأوربي.

وجاءت المنحة التمويلية المقدمة للمشروع من خلال بناء نظام طاقة شمسية على سطح الملجأ، بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 100 كيلوواط، ومن المتوقع أن يغطي ما يقارب من 74% من احتياجات الملجأ من الكهرباء، الأمر الذي يساهم في تخفيض فاتورة الكهرباء بنسبة كبيرة، وبما يعادل 166 ألف شيكل سنوياً، بحيث يتم استغلال الموارد المالية في تغطية احتياجات أخرى للملجأ.

ويهدف برنامج منح القدس للطاقة الخضراء إلى تقديم منح للمشاريع المقدسية العاملة في مختلف القطاعات، والتي تثبت قدرتها على استخدام التمويل بطريقة تخدم مصالحها التجارية من ناحية، وتركز على استخدام معدات وآلات صديقة للبيئة، أو التوسع في إنتاج طاقة متجددة.

وحصل حتى اللحظة 30 مشروعاً مقدسياً على الموافقة للاستفادة من المنح التمويلية والتي يبلغ حجمها 1.5 مليون يورو،

وتنوعت هذه المشاريع بحيث تتمحور حول أفكار صديقة للبيئة، مثل: تركيب الألواح الشمسية لتقليل استهلاك الكهرباء واستغلال هذه المبالغ في توظيف الشباب المقدسي، أو شراء معدات صديقة للبيئة ومشاريع أخرى ذات علاقة بإعادة التدوير..

وقال احمد زيدان مدير برامج مؤسسة فلسطين للتنمية على هامش فعاليات اطلاق المشروع اننا ناتي اليوم لاطلاق المشروع في الملحا ضمن برنامج منح القدس الخضراء والاستدامة الممول من صندوق الاستثمار والاتحاد الاوروبي.

واشار الى ان مؤسسة فلسطين للتنمية التي تعتبر الذراع التنموي لصندوق الاستثمار قامت بتنفيذ المشروع بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على تبني مبادرات صديقة للبيئة واستغلال الطاقة المتجددة.

واوضح ان هذا البرنامج واحد من تسع مشاريع استخدمت الطاقة النظيفة .

الجهات الرسمية الفلسطينية ثمنت انجاز هذا المشروع الذي يندرج في اطار الجهود الرسمية والاهلية لتعزيز صمود مدينة القدس ومواطنيها من خلال الشراكة مع المؤسسات المجتمعية والحكومية.

وقالت الدكتورة سماح حمد وزيرة التنمية الاجتماعية اننا هنا اليوم لنطلق مشروع ومهم وحيوي يضمن الاستدامة المالية للملجا الذي يقدم خدمات اقامة متميزة للاشخاص ذوي الاعاقة.

واضافت الوزيرة سماح حمد انها تفتخر بالشراكة

مع الجمعيات الفلسطينية الفاعلة والنشيطة مثل الملحا حيث عملت ادارته على تحقيق خدمات متميزة للنزلاء.

من ناحيته قال الدكتور اشرف الاعور وزير شؤون القدس ان هذا المشروع جاء في ظل ظروف غاية بالصعوبة موضحا ان التجارب والعمل توكد ان الملجا استطاع تقديم الكثير لخدمة شعبه منذ

تاسيسه قبل اربعة وثمانون عاما.

وشكر وزير شؤون القدس صندوق الاستثمار الفلسطيني والاتحاد الاوروبي ومل من ساهم بتعزيز صمود المؤسسات المقدسية وعلى راسها الملجا الارثوذكسي تلذي يتم فيه اطلاق مشروع نوعي بما يساهم باستدامته.

وعبر ألكسندر شتوتسمان ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عن سعادته بالشراكة في هذا المشروع المهم.

وقال :" نحن في الاتحاد الاوروبي سعيدون بالشراكة مع المؤسسات الفلسطينية في هذا المشروع الخاص بالاستفادة من الطاقة الشمسية لتشغيل الملجا حيث سيكون للمشروع الصغير بحجمه لكنه كبير باثاره الايجابية العديدة على المجتمع بالجمعية التي ستعتمد على ذاتها في مجال الطاقة الكهربائية التي سيتم تخفيض تكاليفها بشكل كبير جدا .

واكد ممثل الاتحاد الاوروبي ان مشروع الطاقة الجديد سيسمح

للملجا باعادة بتوجيه الاموال الى حيث يجب ان تكون في محال الخدمات الانسانية والطبية للاشخاص ذوي الاعاقة الذين يستفيدون من خدمات الملجا.

واختتمت فعاليات اطلاق تركيب الطاقة الشمسية في ملجا بيت الرحمة الخيري الأرثوذكسي العربي في القدس بجولة تم فيها الاطلاع على عمل المؤسسة خصوصا مشروع الطاقة الشمسية حيث تم تقديم شرح مفصل عن اليات العمل والاهداف الاي سيحققها.