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الكنيست تصادق على مشروع قانون ملاحقة المعلمين والطواقم المهنية داخل أراضي الـ48

11/5/2024 4:15:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - صادقت الكنيست الإسرائيلية، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتم بموجبه ملاحقة المعلمين والطواقم المهنية داخل أراضي الـ48.

وقالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، إن مشروع القانون الذي يأتي بادعاء مكافحة "الإرهاب"، هو محاولة لتعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربية النقدية.

وأشارت إلى إنها ستقوم بالشراكة مع جمعيات حقوقية بدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه "لأن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع الفلسطيني في الداخل على عدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام".

وتابعت: "أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض رفضًا قطعيًا لهذا المقترح، والذي يندرج كخطوة إضافية ضمن سياسة كم الأفواه والملاحقة العامة في كافة الميادين وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام".

وأوضحت أن "مقترح القانون الجديد يقضي بتخويل مدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة موظف إقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم إذا 'ثبت' بأنه يتماهى أو يدعم 'الإرهاب' وبتخويل وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية لمؤسسة تعليمية فيها قد 'ثبت ' أن طاقم المدرسة يتماهى أو يدعم الإرهاب".

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