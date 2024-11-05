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انطلاق الانتخابات الأميركية اليوم

11/5/2024 4:15:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN - يتوجّه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الثلاثاء، لاختيار الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، من خلال انتخابات الرئاسة الأميركية التي يتنافس فيها كل من الرئيس السابق، ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب، ومنافسته نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

ويسعى ترمب، إلى الفوز بولاية ثانية، بعدما رحل عن البيت الأبيض في عام 2020، عقب خسارته انتخابات الرئاسة آنذاك أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

بينما تأمل هاريس أن تكون أول امرأة ترأس الولايات المتحدة، وبالتالي يضمن الحزب الديمقراطي استمرار وجوده داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حيث يحكم الرئيس.

وفي انتخابات الرئاسة الأميركية لا يفوز المرشح بالمنصب بحصوله على أغلبية أصوات الشعب، بل من خلال نظام يُسمّى "المجمع الانتخابي"، الذي يُقسّم الأصوات الانتخابية على الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة) إلى حد كبير على أساس عدد السكان.

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