انطلاق الانتخابات الأميركية اليوم

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN - يتوجّه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الثلاثاء، لاختيار الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، من خلال انتخابات
الرئاسة الأميركية التي يتنافس فيها كل من الرئيس السابق، ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب، ومنافسته نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.
ويسعى ترمب، إلى الفوز بولاية ثانية، بعدما رحل عن البيت الأبيض في عام 2020، عقب خسارته انتخابات الرئاسة آنذاك أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
بينما تأمل هاريس أن تكون أول امرأة ترأس الولايات المتحدة، وبالتالي يضمن الحزب الديمقراطي استمرار وجوده داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حيث يحكم الرئيس.
وفي انتخابات الرئاسة الأميركية لا يفوز المرشح بالمنصب بحصوله على أغلبية أصوات الشعب، بل من خلال نظام يُسمّى "المجمع الانتخابي"، الذي يُقسّم الأصوات الانتخابية على الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة) إلى حد كبير على أساس عدد السكان.
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