الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم الفارعة جنوب طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس / PNNN - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، منذ منتصف الليلة الماضية.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة عاصم منصور، إن الاحتلال ما زال ينتشر داخل شوارع المخيم، منذ منتصف الليلة الماضية، ويداهم المنازل ويستجوب السكان، ويعتدي على ممتلكات المواطنين، وشبكات المياه والصرف الصحي، والطرق الرئيسية والفرعية، وعلى أحد المساجد في المخيم.
وأضاف، أن هذه الاقتحام هو الثاني عشر للمخيم خلال هذا العام، إذ خلف جراء هذه الاقتحامات المتكررة دمارا كبيرا في البنية التحتية، وممتلكات المواطنين.
وتابع: "منذ بداية العام قدرت الخسائر في أجزاء من شبكات المياه، والصرف الصحي فقط بسبب الاقتحامات المتكررة بــ97 ألف شيقل.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من جهة حاجز الحمرا جنوب شرق طوباس، برفقة جرافتين عسكريتين، وانتشرت في أكثر من مكان وحي في المخيم، ونشرت قناصتها.
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