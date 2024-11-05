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الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم الفارعة جنوب طوباس

11/5/2024 4:15:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس / PNNN - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، منذ منتصف الليلة الماضية.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة عاصم منصور، إن الاحتلال ما زال ينتشر داخل شوارع المخيم، منذ منتصف الليلة الماضية، ويداهم المنازل ويستجوب السكان، ويعتدي على ممتلكات المواطنين، وشبكات المياه والصرف الصحي، والطرق الرئيسية والفرعية، وعلى أحد المساجد في المخيم.

وأضاف، أن هذه الاقتحام هو الثاني عشر للمخيم خلال هذا العام، إذ خلف جراء هذه الاقتحامات المتكررة دمارا كبيرا في البنية التحتية، وممتلكات المواطنين.

وتابع: "منذ بداية العام قدرت الخسائر في أجزاء من شبكات المياه، والصرف الصحي فقط بسبب الاقتحامات المتكررة بــ97 ألف شيقل.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من جهة حاجز الحمرا جنوب شرق طوباس، برفقة جرافتين عسكريتين، وانتشرت في أكثر من مكان وحي في المخيم، ونشرت قناصتها.

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